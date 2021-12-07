«Был взрыв и пламя»: в Волгограде жильцы пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартиры











Жильцы одного из подъездов 4-этажного дома в Кировском районе Волгограда до сих пор не могут прийти в себя от пережитого утром шока. "Примерно в 4:50 услышали сильный взрыв, пошел щелчок какой-то непонятный, вспышка света. Все выбежали, перепугались. Вся квартира была задымлена и очень сильно пахло газом", - рассказала ИА "Высота 102" Кристина, жительница дома №3 по улице Козака, где этим утром, по официальной версии следствия, в одной из квартир на кухне "произошел хлопок". После этого начался пожар, который Кристина увидела в окне своей квартиры, находящейся этажом выше, прямо над эпицентром взрыва.





Испуганные жильцы стали выбегать на улицу, хватая самое необходимое - документы и личные вещи. В пострадавшей квартире на третьем этаже удалось открыть дверь и спасти пенсионерку, которая не понимала, что с ней произошло. "Она очень сильно обгорела. Слава Богу, что быстро открыли дверь, вытащили ее. Она не понимала, что происходит в квартире. Там полыхало пламя, а она бегала по кругу от испуга. Ее вывели на улицу в чем она была, в ночнушке", - рассказывает Кристина.





Сын женщины, Иван Липчанский, очень благодарен соседям, которые спасли его маму. Он примчался на место происшествия сразу, как узнал о ЧП. Маму застать не удалось, а то, что он увидел в квартире, повергло его в ужас. Мужчина уверен, что его близкий человек чудом остался в живых. "У нее сильно обгорел лоб, волосы, руки", - рассказал Иван. 78-летняя пострадавшая находится в больнице скорой медицинской помощи №25. Угрозы ее жизни нет.





Один подъезд четырехэтажки, где произошло ЧП, частично обесточен. В пострадавшей квартире нет газа и света. Разрушения наблюдаются и в других жилищах. Так, в соседней квартире деформировалась стена: она вдавилась внутрь и растрескалась. Жильцы этих квартир собираются ночевать у родственников и друзей, так как боятся здесь оставаться.





"У нас повыбивало все стекла в квартире, плюс у нас отошла плита на доме и с каждым часом она увеличивается, пошла уже трещина по дому. В соседней квартире лопнула перегородка и заваливается в соседнюю квартиру... У нас полопались все обои, все стены, просел балкон. Я так понимаю, что оседает дом", - говорит Кристина.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, МЧС, представители управляющей компании. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая должна ответить на вопрос о пригодности дома для проживания.





По официальной информации СУ СКР по Волгоградской области, сегодня утром в одной из квартир дома №3 по ул. Козака в Кировском районе Волгограда женщина включила свет в одной из комнат, после чего на кухне "произошел хлопок". Женщина получила травмы, она доставлена в больницу, угрозы для ее жизни и здоровья нет. В ходе осмотра места происшествия следователями изъята газовая колонка, а также газовый счетчик.

В мэрии Волгограда в свою очередь сообщили, что в одной из квартир в доме по ул. Козака произошло возгорание жилого помещения и горение домашних вещей на площади 3 кв. метра. В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Квартира была оперативно отключена от инженерных коммуникаций, специалисты администрации провели обход жителей подъезда. Специализированная организация уже проводит обследование состояния конструкций, пострадавших от возгорания, после чего будет приниматься решение о дальнейших действиях.

Прокуратура Волгоградской области организовала собственную проверку по факту произошедшего и взяла на контроль ход процессуальной проверки СУ СКР по Волгоградской области. На место ЧП выезжал заместитель прокурора Кировского района Волгограда Дмитрий Селюк.