



В полном неведении пребывают жители 4-этажного дома №3 на улице Козака в Волгограде, где в одном из подъездов произошло ЧП с газом. Официальные ведомства назвали произошедшее «хлопком» или просто «пожаром», хотя люди утверждают, что произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим воспламенением . Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пострадавших квартир, они вынуждены ночевать у родственников и друзей, так как им рекомендовано пока не оставаться в квартирах постоянно, а лишь приходить за необходимыми вещами. Некоторые так и сделали, но есть семьи, которые на свой страх и риск здесь остались.

«Пошли четвертые сутки с момента произошедшего, но заключения о состоянии конструкций дома до сих пор нет. Приходят делегации, осматривают повреждения, стену в пострадавшей квартире, которая сместилась из-за взрыва, совещаются, но ничего конкретного не говорят. Ждите и всё», - рассказывают жильцы. У многих жилье находятся в ипотеке, но обратиться за страховкой люди пока не могут, нет документов. Сегодня на улицу Козака, 3 в Кировском районе обещал приехать депутат Госдумы, но его рейс якобы отложили из-за неисправности самолета.





Напомним, ЧП в третьем подъезде четырехэтажки на улице Козака произошло рано утром 7 декабря. По официальной информации СУ СКР по Волгоградской области, в одной из квартир дома №3 по ул. Козака в Кировском районе Волгограда женщина включила свет в одной из комнат, после чего на кухне «произошел хлопок». Женщина получила травмы, она доставлена в больницу, угрозы для ее жизни и здоровья нет. В ходе осмотра места происшествия следователями изъята газовая колонка, а также газовый счетчик.

В администрации Волгограда тогда сообщали, что специализированная организация проводит обследование состояния конструкций, пострадавших от возгорания, после чего будет приниматься решение о дальнейших действиях.

ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прояснить ситуацию с обследованием конструкций четырехэтажки и пострадавших квартир. Как только ответ поступит, мы его опубликуем.

На фото последствия ЧП в многоэтажном доме по ул. Козака, 3.