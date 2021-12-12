Расследования

Трое браконьеров осуждены за наглую ловлю рыбы с моста Волжской ГЭС

Расследования 12.12.2021 08:59
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12.12.2021 08:59


За ловлю рыбы браконьерским способом на плотине Волжской ГЭС осуждены трое жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, одному фигуранту уголовного дела назначено 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Двое его приятелей получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Как ранее сообщалось, трое неоднократно судимых граждан в июне 2020 года были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Волгоградской области. Тогда факт дерзкой рыбалки с помощью снастей «смык» в районе Волжской ГЭС, где проходит миграционный путь осетровых и белорыбицы к месту нереста, оперативники зафиксировали на видео. У задержанных были изъяты запрещенные орудия вылова водных биологических ресурсов в количестве 4 штук и добытая рыба в количестве 15 экземпляров толстолобика. Установлено, что злоумышленники своими действиями причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 27 тысяч 750 рублей.  
Во время обысков по месту жительства одного из браконьеров - 61-летнего уроженца Борисоглебска Воронежской области, правоохранителями были обнаружены домашние заросли конопли и 140 граммов марихуаны, еще 30 граммов нашлись у подельника. Они также осуждены за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.
Повтор видео от 08.06.2020 г.


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