Трое браконьеров осуждены за наглую ловлю рыбы с моста Волжской ГЭС





За ловлю рыбы браконьерским способом на плотине Волжской ГЭС осуждены трое жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, одному фигуранту уголовного дела назначено 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Двое его приятелей получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщалось, трое неоднократно судимых граждан в июне 2020 года были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Волгоградской области. Тогда факт дерзкой рыбалки с помощью снастей «смык» в районе Волжской ГЭС , где проходит миграционный путь осетровых и белорыбицы к месту нереста, оперативники зафиксировали на видео. У задержанных были изъяты запрещенные орудия вылова водных биологических ресурсов в количестве 4 штук и добытая рыба в количестве 15 экземпляров толстолобика. Установлено, что злоумышленники своими действиями причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 27 тысяч 750 рублей.

Во время обысков по месту жительства одного из браконьеров - 61-летнего уроженца Борисоглебска Воронежской области, правоохранителями были обнаружены домашние заросли конопли и 140 граммов марихуаны, еще 30 граммов нашлись у подельника. Они также осуждены за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Повтор видео от 08.06.2020 г.