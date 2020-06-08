Расследования

Наглая ловля рыбы браконьерами-наркоманами с моста Волжской ГЭС попала на видео

Расследования 08.06.2020 12:55
0
08.06.2020 12:55


Трое неоднократно ранее судимых граждан стали объектами оперативно - розыскных мероприятий с участием сотрудников ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Волгоградской области.  Как сообщает ИА «Высота 102», зафиксирован факт дерзкой ловли рыбы с помощью снастей «смык» в районе Волжской ГЭС, где проходит миграционный путь осетровых и белорыбицы к месту нереста. 
«Оперативниками были изъяты запрещенные орудия вылова водных биологических ресурсов в количестве 4 штук и добытая рыба в количестве 15 экземпляров. Злоумышленниками в результате их действий причинен материальный ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 27 тысяч 750 рублей», -  рассказали в Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте.  

Во время обысков по месту жительства одного из браконьеров - 61-летнего уроженца  Борисоглебска  Воронежской области, правоохранителями были обнаружены домашние заросли конопли и 140 граммов марихуаны, еще 30 граммов нашлись у подельника. 

Следственным отделом и отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 256 УК РФ  «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).
Браконьерам-наркоманам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Расследования
08.06.2020 16:24
Расследования 08.06.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2020 10:10
Расследования 08.06.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2020 09:17
Расследования 07.06.2020 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2020 17:11
Расследования 05.06.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2020 13:37
Расследования 05.06.2020 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2020 13:24
Расследования 05.06.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2020 19:54
Расследования 04.06.2020 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2020 12:51
Расследования 04.06.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2020 14:37
Расследования 03.06.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2020 14:28
Расследования 03.06.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2020 12:14
Расследования 03.06.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 19:44
Расследования 02.06.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 14:58
Расследования 02.06.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 12:29
Расследования 02.06.2020 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 10:49
Расследования 02.06.2020 10:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:37
В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничествеСмотреть фотографии
16:24
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусуСмотреть фотографии
16:24
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов РоссииСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонтСмотреть фотографии
13:20
Депутаты из дома спасают экономику Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
Наглая ловля рыбы браконьерами-наркоманами с моста Волжской ГЭС попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролямСмотреть фотографии
12:23
Бизнесмен из Ростова получил заряд дроби после удачной сделки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Волгоградские предприниматели получили 705 млн рублей от государства в пандемиюСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области коронавирусом заболели еще больше сотни человекСмотреть фотографии
11:13
Перчаточный режим в Волгоградской области отменят из-за жарыСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде танки заново покрасят к июньскому параду ПобедыСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области перевернулась машина с подростком за рулемСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области квартирант идет под суд за убийство хозяина жильяСмотреть фотографии
10:01
Поехали: в Волгоградской области пассажирские перевозки выходят из самоизоляцииСмотреть фотографии
08:00
Родственница экс-прокурора Волгограда требует 40 миллионов с «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:59
Улицы Волгограда заполонила реклама поправок в КонституциюСмотреть фотографии
20:43
Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумовСмотреть фотографии
17:42
Жителям поселка Волгоградской области стыдно за памятник погибшим на войнеСмотреть фотографии
15:52
В июле Волгоградская область переходит на прямые выплаты пособийСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области назвали районы с высокой смертностью от ракаСмотреть фотографии
14:45
Коронавирус унес жизни двух жителей МихайловкиСмотреть фотографии
11:39
Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
Двухлетний малыш погиб в аварии с тягачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области иномарка задавила инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
10:58
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде обострилась проблема бродячих собакСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде сотрудница ломбарда «превращала» серебро в золотоСмотреть фотографии
21:45
Маскарад продолжается: Волгоград вступил в жаркое лето особого режимаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 