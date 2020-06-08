Наглая ловля рыбы браконьерами-наркоманами с моста Волжской ГЭС попала на видео





Трое неоднократно ранее судимых граждан стали объектами оперативно - розыскных мероприятий с участием сотрудников ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», зафиксирован факт дерзкой ловли рыбы с помощью снастей «смык» в районе Волжской ГЭС, где проходит миграционный путь осетровых и белорыбицы к месту нереста.

«Оперативниками были изъяты запрещенные орудия вылова водных биологических ресурсов в количестве 4 штук и добытая рыба в количестве 15 экземпляров. Злоумышленниками в результате их действий причинен материальный ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 27 тысяч 750 рублей», - рассказали в Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте.





Во время обысков по месту жительства одного из браконьеров - 61-летнего уроженца Борисоглебска Воронежской области, правоохранителями были обнаружены домашние заросли конопли и 140 граммов марихуаны, еще 30 граммов нашлись у подельника.





Следственным отделом и отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Браконьерам-наркоманам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.









