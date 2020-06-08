Наглая ловля рыбы браконьерами-наркоманами с моста Волжской ГЭС попала на видео

Расследования 08.06.2020 12:55
0
08.06.2020 12:55
Трое неоднократно ранее судимых граждан стали объектами оперативно - розыскных мероприятий с участием сотрудников ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», зафиксирован факт дерзкой ловли рыбы с помощью снастей «смык» в районе Волжской ГЭС, где проходит миграционный путь осетровых и белорыбицы к месту нереста.
«Оперативниками были изъяты запрещенные орудия вылова водных биологических ресурсов в количестве 4 штук и добытая рыба в количестве 15 экземпляров. Злоумышленниками в результате их действий причинен материальный ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 27 тысяч 750 рублей», - рассказали в Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте.
Во время обысков по месту жительства одного из браконьеров - 61-летнего уроженца Борисоглебска Воронежской области, правоохранителями были обнаружены домашние заросли конопли и 140 граммов марихуаны, еще 30 граммов нашлись у подельника.
Следственным отделом и отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).
Браконьерам-наркоманам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Реклама
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусу08.06.2020 16:24
Расследования 08.06.2020 16:24
В Волгоградской области квартирант идет под суд за убийство хозяина жилья08.06.2020 10:10
Расследования 08.06.2020 10:10
В Волгограде сотрудница ломбарда «превращала» серебро в золото07.06.2020 09:17
Расследования 07.06.2020 09:17
В Волгограде общественнице вынесли приговор за аферу с трудоустройством подростков05.06.2020 17:11
Расследования 05.06.2020 17:11
Под Волгоградом из кассы почтового отделения пропали 300 тысяч05.06.2020 13:37
Расследования 05.06.2020 13:37
Жительницу Волгоградской области "завербовали" в брокеры за миллион рублей05.06.2020 13:24
Расследования 05.06.2020 13:24
Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»04.06.2020 19:54
Расследования 04.06.2020 19:54
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничество04.06.2020 12:51
Расследования 04.06.2020 12:51
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехом03.06.2020 14:37
Расследования 03.06.2020 14:37
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)03.06.2020 14:28
Расследования 03.06.2020 14:28
Под Волгоградом вторые сутки ищут пропавшего грибника03.06.2020 12:14
Расследования 03.06.2020 12:14
В Волгоградской области за рога сайгака контрабандист получил срок02.06.2020 19:44
Расследования 02.06.2020 19:44
Житель Волгоградской области осужден за зверское убийство матери ножницами02.06.2020 14:58
Расследования 02.06.2020 14:58
В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточником02.06.2020 12:29
Расследования 02.06.2020 12:29
В Волгограде огласили приговор по многомиллионному «осетровому» делу02.06.2020 10:49
Расследования 02.06.2020 10:49
Реклама