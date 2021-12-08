ВТЗ получил премию в области передовых технологий «Приоритет – 2021» за трубы из стали 13Cr

Экономика 08.12.2021 16:00 Новости компаний
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08.12.2021 16:00 Новости компаний
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал обладателем VIII национальной премии в области передовых технологий «Приоритет – 2021» в номинации «Металлургия» за организацию производства труб из хромосодержащей стали типа 13Cr.
В конкурсе приняли участие более ста проектов из 62 регионов России. ВТЗ представил на суд жюри проект по производству бесшовных труб из нержавеющей стали мартенситного класса типа 13Cr. Церемония награждения лауреатов состоялась в образовательном комплексе «АРТ.ТЕХНОГРАД» в Москве.
«Предприятия ТМК постоянно развивают инновационные продукты, чтобы отвечать на технологические вызовы, которые стоят перед российской промышленностью. Высокотехнологичные трубы повышенной прочности из стали типа 13Cr были разработаны для нужд российских нефтегазовых компаний, которые ранее вынуждены были импортировать подобные решения для разработки сложных месторождений. Наша продукция заместила иностранные образцы на крупных объектах по добыче нефти и газа в России. Эта работа не только вносит значимый вклад в укрепление промышленной и энергетической безопасности страны, но и приносит ощутимый экономический эффект», – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
ВТЗ продолжает создавать новые трубные решения с повышенным содержанием хрома. Так, в 2021 году завод освоил выпуск и успешно аттестовал высокопрочные стальные бесшовные трубы в хладостойком исполнении из хромоникельсодержащей стали типа 13CrL собственного производства. Высокотехнологичные обсадные трубы из стали мартенситного класса групп прочности P110 и R95 с высокогерметичными резьбовыми соединениями TMK UP FMC и TMK UP PF предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. В частности, в холодных климатических условиях с температурой до минус 60ºС, а также на месторождениях, содержащих в добываемой продукции диоксид углерода.
Национальная премия в области передовых технологий «Приоритет» была учреждена в 2015 году и на протяжении семи лет выявляет и поощряет лучшие предприятия страны, достигшие наибольших успехов в области технологического развития. Участники презентуют проекты, которые внесли вклад в повышение конкурентоспособности отечественной продукции, технологическую модернизацию промышленного производства, повышение его эффективности. В 2021 году особо актуальными также стали проекты, которые помогли преодолеть кризисные явления в экономике и нивелировать последствия пандемии коронавируса. Организатором премии выступает коммуникационная группа «Деловая лига».
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