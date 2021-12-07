Нефтяную компанию в Волгоградской области привлекли за «лисий хвост»





Штрафы на сумму 300 тысяч рублей наложены на ООО "Нижневолжская нефтяная компания" за нарушения природоохранного законодательства в Волгоградской области. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям. В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляет хозяйственную деятельность в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, по результатам лабораторных исследований, проведенных специализированной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области, зафиксировано превышение в 8,4 раза норматива выброса от источника по диоксиду азота, установленного специальным разрешением на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Это желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. Химики его часто называют "лисий хвост". У юридического лица также отсутствуют согласованные мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 год представлен с нарушением установленных законодательством сроков.

Предприятие по итогам проверки привлечено к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Принимаются меры по привлечению ответственных за совершенные правонарушения должностных лиц к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям