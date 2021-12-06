Происшествия

В Волгограде угнали два авто советского автопрома

Происшествия 06.12.2021 11:33
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06.12.2021 11:33


Сотрудники полиции разыскивают два угнанных в Волгограде автомобиля, произведенных еще во времена советского автопрома. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 5 декабря в Краснооктябрьском районе неизвестные похитили  «ВАЗ-2101» (Х 044 РО 34) красного цвета и «ВАЗ-2103» (В 415 СВ 34) зеленого цвета. "Копейку" угнали  от дома № 38А по улице Титова, а «тройку» - от дома № 9 по улице Гончарова. Транспортные средства не были оборудованы сигнализацией.  
Госавтоинспекция города просит граждан, обладающих информацией о нахождении машин, либо лицах, причастных к совершению преступлений, сообщить информацию по телефону: «02» или в дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.

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