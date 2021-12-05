Происшествия

В Волгограде иномарка сбила двух пешеходов, один скончался

Происшествия 05.12.2021 09:34
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05.12.2021 09:34


Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером 39-летний водитель Hyundai Elantra совершил наезд на двух 40-летних мужчин, которые шли в попутном направлении по проезжей части дороги. Это произошло напротив дома №5 по улице Шумилова. В результате один из пешеходов скончался на месте до прибытия скорой помощи. Второго пострадавшего с травмами доставили в больницу.

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