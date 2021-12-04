Волгоград встречает первые зимние выходные под дождем

Полезно знать 04.12.2021 12:06
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04.12.2021 12:06
Дождливые выходные обещают синоптики жителям Волгоградской области. По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня в городе ожидается дождь от небольшого до умеренного, а завтра снег с дождем. Туман и морось, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления прогнозируется в районах Волгоградской области. Температура воздуха днем в Волгограде будет от 2 до 9 градусов тепла, ночью – от 0 до +2. По области в дневные часы ожидается от -1 до +4, а ночью – от -1 до -6.
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