В контракте на поставку фотоловушек для дорог Волгограда нашли темные пятна





ГКУ «Безопасный регион» внесет изменения в проект контракта на поставку шести комплектов фотовидеофиксации по представлению Волгоградского УФАС, выявившего нарушения в конкурсной документации. На действия заказчика ранее пожаловалась компания «Эгрегор» из Москвы, сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе.

Руководство столичного предприятия указало в жалобе, что технические характеристики комплексов указывают на продукцию конкретного производителя – ООО «ДМС», которое изготавливает фотоловушки «Лобачевский». На этом основании, считают в московской компании, другие потенциальные поставщики не могут принять участие в аукционе на 17,5 млн рублей, что является прямым ограничением конкуренции.

Сотрудники Волгоградского УФАС сочли жалобу обоснованной. «Безопасный регион» получит предписание, согласно которому требует скорректировать проект контракта. Потенциальному поставщику, который выиграет аукцион, заказчик должен направить уже исправленный вариант.

Напомним, согласно технической документации, комплексы фотовидеофиксации нарушений правил ПДД планируется установить в шести местах Волгограда: на ул. Пархоменко, 23, около школы №10, на ул. Кирова, 121 около школы №110 в обе стороны движения, на ул. 39-Гвардейской дивизии, 27, на ул. Ткачева, 10 около гимназии №1 и школы «Поколение», а также на ул. Чуйкова, 13 около школы №81.

Между тем, две жалобы направлялись на схожую закупку: ГКУ «Безопасный регион» искал подрядчика на оказание услуг по аренде 37 комплексов фотовидеофиксации, которому готов заплатить 221,5 миллион рублей. Однако обе они были признаны Волгоградским УФАС необоснованными. В настоящее время исполнителем контракта выбрано ООО «Лаборатория транспортных систем», зарегистрированное в Москве.