Борьба с коррупцией 26.11.2021 11:21
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26.11.2021 11:21
Волгоградское УФАС изучит доводы жалобы московской компании на действия заказчика поставки комплектов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в действиях ГКУ «Безопасный регион», разместившего информацию о поставке шести таких комплектов общей стоимостью около 18 миллионов рублей, в компании «Эгрегор» нашли нарушения антимонопольного законодательства. В частности, сообщается, что технические характеристики комплексов указывают на продукцию конкретного производителя – ООО «ДМС», которое изготавливает фотоловушки «Лобачевский». На этом основании, считают в московской компании, другие потенциальные поставщики не могут принять участие в аукционе, что является прямым ограничением конкуренции.
В жалобе, направленной в Волгоградское УФАС, руководство московской компании просит вынести предписание заказчику с требованием внести изменения в документацию о закупке и продлить срок подачи заявок на участие в аукционе.
До рассмотрения жалобы, которое запланировано на 30 ноября, аукцион приостановлен.
Согласно технической документации, комплексы фотовидеофиксации нарушений правил ПДД планируется установить в шести местах Волгограда: на ул. Пархоменко, 23, около школы №10, на ул. Кирова, 121 около школы №110 в обе стороны движения, на ул. 39-Гвардейской дивизии, 27, на ул. Ткачева, 10 около гимназии №1 и школы «Поколение», а также на ул. Чуйкова, 13 около школы №81.
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