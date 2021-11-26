



Волгоградское УФАС изучит доводы жалобы московской компании на действия заказчика поставки комплектов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в действиях ГКУ «Безопасный регион», разместившего информацию о поставке шести таких комплектов общей стоимостью около 18 миллионов рублей, в компании «Эгрегор» нашли нарушения антимонопольного законодательства. В частности, сообщается, что технические характеристики комплексов указывают на продукцию конкретного производителя – ООО «ДМС», которое изготавливает фотоловушки «Лобачевский». На этом основании, считают в московской компании, другие потенциальные поставщики не могут принять участие в аукционе, что является прямым ограничением конкуренции.

В жалобе, направленной в Волгоградское УФАС, руководство московской компании просит вынести предписание заказчику с требованием внести изменения в документацию о закупке и продлить срок подачи заявок на участие в аукционе.

До рассмотрения жалобы, которое запланировано на 30 ноября, аукцион приостановлен.

Согласно технической документации, комплексы фотовидеофиксации нарушений правил ПДД планируется установить в шести местах Волгограда: на ул. Пархоменко, 23, около школы №10, на ул. Кирова, 121 около школы №110 в обе стороны движения, на ул. 39-Гвардейской дивизии, 27, на ул. Ткачева, 10 около гимназии №1 и школы «Поколение», а также на ул. Чуйкова, 13 около школы №81.



