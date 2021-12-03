После гонок со стрельбой в Волжском возбудили уголовное дело на 16-летнего водителя

Расследования 03.12.2021 11:11
0
03.12.2021 11:11
Несовершеннолетний водитель "ВАЗ-21099", который накануне в Волжском был задержан полицией после преследования со стрельбой, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 16-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как ранее сообщалось, полностью тонированную отечественную легковушку полицейские заметили на улице Пушкина в Волжском. Водитель проигнорировал их требования об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, правонарушитель создавая своим вождением угрозу для жизни и здоровья граждан. Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Также полицейские пошли на опережение автомобиля правонарушителя с его последующей остановкой. Однако водитель, не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, продолжил движение на своем автомобиле и умышленно совершил наезд на сотрудника полиции. В настоящее угрозы жизни и здоровья инспектора ДПС нет.
Реклама
В Волгограде сын-алкоголик убил мать и продолжил пьянку (ВИДЕО)02.12.2021 14:11
Расследования 02.12.2021 14:11
Волгоградка сдала полиции мужа-изверга02.12.2021 12:22
Расследования 02.12.2021 12:22
Волгоградские силовики в Екатеринбурге задержали продавцов виртуальных коров02.12.2021 12:02
Расследования 02.12.2021 12:02
Волгоградец избивал 11-летнего сына за плохие оценки01.12.2021 14:00
Расследования 01.12.2021 14:00
Момент поджога «Лэнд Крузер» и «Ягуар» в Волгоградской области попал на видео01.12.2021 13:30
Расследования 01.12.2021 13:30
Борт из Волгограда аварийно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неисправного крыла01.12.2021 09:47
Расследования 01.12.2021 09:47
Водитель BMW из Ростова-на-Дону идет под суд за роковой обгон в Волгоградской области30.11.2021 16:02
Расследования 30.11.2021 16:02
Виновника смертельного наезда на инвалида в Волжском вычислили по крови на машине30.11.2021 14:53
Расследования 30.11.2021 14:53
Сотрудницы крупной компании осуждены за сбыт фальсификата в стоматологии Волгограда30.11.2021 11:29
Расследования 30.11.2021 11:29
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусе29.11.2021 17:39
Расследования 29.11.2021 17:39
Посетителю кафе в Волгограде разбили голову29.11.2021 15:53
Расследования 29.11.2021 15:53
В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонии29.11.2021 14:48
Расследования 29.11.2021 14:48
Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскими29.11.2021 12:18
Расследования 29.11.2021 12:18
Пассажир автобуса «Москва-Волгоград» провозил зелье в кейсе из-под наушников29.11.2021 12:05
Расследования 29.11.2021 12:05
Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартире29.11.2021 11:54
Расследования 29.11.2021 11:54
Реклама