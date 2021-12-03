Расследования

После гонок со стрельбой в Волжском возбудили уголовное дело на 16-летнего водителя

Расследования 03.12.2021 11:11
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03.12.2021 11:11


Несовершеннолетний водитель "ВАЗ-21099", который накануне в Волжском был задержан полицией после преследования со стрельбой, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 16-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как ранее сообщалось, полностью тонированную отечественную легковушку полицейские заметили на улице Пушкина в Волжском. Водитель проигнорировал их требования об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, правонарушитель создавая своим вождением угрозу для жизни и здоровья граждан. Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Также полицейские пошли на опережение автомобиля правонарушителя с его последующей остановкой. Однако водитель, не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, продолжил движение на своем автомобиле и умышленно совершил наезд на сотрудника полиции. В настоящее угрозы жизни и здоровья инспектора ДПС нет.

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