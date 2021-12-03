



Следственным отделом по городу Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, которые похитили двух волгоградцев и просили выкуп в 28 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, свои требования злоумышленники сопровождали применением физической силы.

По данным следствия, подозреваемые с целью обогатиться похитили двух мужчин из Волгограда и отобрали мобильные телефоны. Они перевезли потерпевших в гостиницу в Волжском и лишили их возможности свободно передвигаться. Позже похитители выдвинули требования о передаче суммы денег за освобождение мужчин.

Оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по области.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере), п. «а,в,ж,з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в отношении двух лиц).

Проводится сбор доказательственной базы по уголовному делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.



