Происшествия

Подозреваемых в вымогательстве и похищении людей задержали в Волжском

Происшествия 03.12.2021 10:16
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03.12.2021 10:16


Следственным отделом по городу Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, которые похитили двух волгоградцев и просили выкуп в 28 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, свои требования злоумышленники сопровождали применением физической силы. 
По данным следствия, подозреваемые с целью обогатиться похитили двух мужчин из Волгограда и отобрали мобильные телефоны. Они перевезли потерпевших в гостиницу в Волжском и лишили их возможности свободно передвигаться. Позже похитители выдвинули требования о передаче суммы денег за освобождение мужчин. 
Оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по области.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по  п. «б» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере), п. «а,в,ж,з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в отношении двух лиц).
Проводится сбор доказательственной базы по уголовному делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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