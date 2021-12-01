



Комитет здравоохранения Волгоградской области сегодня опроверг информацию, что пожилой пациент ковидария умер из-за отключения его от кислорода для замены баллона, сообщает ИА "Высота 102".

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор начал проверку после сообщений СМИ о смерти находящегося в реанимации мужчины, который задохнулся при смене кислородных баллонов. Речь идет о 72-летнем пациенте, который проходил лечение в инфекционном стационаре на базе родильного дома №1 в Волгограде. Мужчина находился в реанимации. Он скончался 13 ноября.

Как следует из материалов проведенной предварительной проверки, пациент поступил в больницу 27 октября в состоянии средней тяжести. В связи с ухудшением состояния уже 28 октября мужчину подключили к кислородной поддержке, а 30 октября перевели в палату реанимации и интенсивной терапии. 1 ноября у пациента было зафиксировано тотальное поражение легких.

"В течение двух недель он получал необходимое лечение, все это время находился на кислородной поддержке. Вместе с ним в реанимации к общей кислородной системе были подключены другие пациента. Все пациенты подключены к единой системе снабжения кислородом, перебоев в подаче кислорода не было", - пояснили в облздраве.

Несмотря на интенсивную терапию, состояние мужчины резко ухудшилось 13 ноября. В течение 40 минут врачи предпринимали необходимые реанимационные действия, однако он скончался.

В облздраве отметили, что инфекционные стационары Волгоградской области обеспечены кислородом с запасом. Потребности больниц в полном объеме удовлетворяют четыре местных производителя.



