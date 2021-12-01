



Качество оказания медицинской помощи пациенту ковидного госпиталя в Волгограде проверит Росздравнадзор. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Проверка поручена территориальному управлению ведомства.

"Причина начала контрольных мероприятий - сообщения СМИ о смерти находящегося в реанимации мужчины, который задохнулся при смене кислородных баллонов", - поясняется в сообщении.

По данным облздрава, речь идет о 72-летнем пациенте, который проходил лечение в инфекционном стационаре на базе родильного дома №1 в Волгограде. Мужчина находился в реанимации. Он скончался 13 ноября.



