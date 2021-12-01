Здравоохранение 01.12.2021 12:03
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01.12.2021 12:03
Качество оказания медицинской помощи пациенту ковидного госпиталя в Волгограде проверит Росздравнадзор. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Проверка поручена территориальному управлению ведомства.
"Причина начала контрольных мероприятий - сообщения СМИ о смерти находящегося в реанимации мужчины, который задохнулся при смене кислородных баллонов", - поясняется в сообщении.
По данным облздрава, речь идет о 72-летнем пациенте, который проходил лечение в инфекционном стационаре на базе родильного дома №1 в Волгограде. Мужчина находился в реанимации. Он скончался 13 ноября.
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