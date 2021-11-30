Виновника смертельного наезда на инвалида в Волжском вычислили по крови на машине

Расследования 30.11.2021 14:53
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30.11.2021 14:53
Полицейские установили личность и задержали 29-летнего жителя Волжского, который сутками ранее на красном кроссовере сбил инвалида и скрылся с места ДТП. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведенной работы была установлена автомашина, совершившая наезд - "Ниссан Жук". Водителя доставили в полицию. Свою причастность к ДТП мужчина отрицал, несмотря на то, что в ходе осмотра иномарки экспертами были обнаружены неопровержимые доказательства наезда на пострадавшего - следы его крови.
Напомним, что утром 28 ноября на проезжей части улицы Советской в Волжском с телесными повреждениями был обнаружен 35-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Обстоятельства получения травм мужчина сообщить не успел.
В ходе доследственной проверки было установлено, что они получены в результате наезда неустановленной автомашины, водитель которой с места аварии скрылся. В розыск была объявлена иномарка - кроссовер красного цвета. Как выяснилось, в Волжском зарегистрировано около сотни таких кроссоверов. Эксперты-криминалисты произвели детальные осмотры десятков транспортных средств. Параллельно с этим полицейскими проверили свыше 80 ГСК, стоянок, автомастерских, где возможно могла находиться разыскиваемая автомашина. Отсмотрены и проверены записи, полученные от городских и ведомственных средств видеофиксации.
В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ(Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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