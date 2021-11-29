Происшествия 29.11.2021 10:26
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29.11.2021 10:26
Полиция ищет водителя красного кроссвера, который накануне совершил смертельное ДТП в Волжском и скрылся с места происшествия. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло в 06:45 напротив дома №34 по улице Советской. На данный момент известно, что водитель иномарки совершил наезд на 35-летнего пешехода-инвалида, который сидел на проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении.
Очевидцев просят обратиться в ГИБДД Волжского по телефонам: 41-75-04, 56-42-24.
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