Здравоохранение 30.11.2021 11:13
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30.11.2021 11:13
Ограничения занятий введены в 41 образовательном учреждении Волгоградской области, среди которых школы и детские сады, из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. В настоящее время в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии: РС-вирус, риновирус, бокавирус, аденовирус и COVID-19.
Отмечается, что симптомы гриппа, особенно на начальном этапе болезни, схожи с симптомами других респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией. Поэтому для раннего установления диагноза, назначения лечения и проведения противоэпидемических мероприятий, в том числе изоляции, все лица с диагнозом ОРВИ, грипп или внебольничная пневмония обследуются на наличие COVID-19.
В целом по совокупному населению эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области ниже уровня на 25%. Превышение порогового значения отмечается только среди взрослого населения.
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