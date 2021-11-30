Экономика 30.11.2021 10:17 Новости компаний
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30.11.2021 10:17 Новости компаний
ВТБ выступил с инициативой по модернизации условий «Ипотеки с господдержкой» после ее окончания 1 июля 2022 года. По оценке банка, программу следует продолжить с фокусом на социальные категории населения и жителей моногородов, а также увеличить объем субсидирования для рынка ИЖС. Адресный подход обеспечит доступные ценовые условия для льготников на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и поддержит растущий сегмент частных домов. С таким заявлением выступил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
С начала 2021 года Банк России уже увеличил ключевую ставку на 3,25 п.п., до 7,5%, анонсировав возможность еще одного повышения уже в декабре этого года. По оценкам аналитиков ВТБ, в 2022 году ее размер достигнет 8,5%. В связи с этим на рынке можно ожидать продолжения роста стоимости жилищных кредитов, которые уже сегодня стоят на пороге двузначных ставок.
Программа господдержки по ипотеке в нынешнем виде действует до 1 июля 2022 года со ставкой, установленной Правительством РФ на уровне 7% годовых (крупнейшие банки предлагают к ней дополнительные скидки). После ее окончания заемщики столкнутся с резким ростом средней ставки на рынке, что станет особенно чувствительным для льготных категорий населения: к примеру, сотен тысяч врачей, учителей, ученых.
Из-за резкого изменения конъюнктуры рынка ВТБ считает принципиально важным заранее проработать новые условия госпрограммы и перезапустить ее летом 2022 года. Это позволит льготникам без излишней спешки подобрать новое жилье и готовиться к сделкам, а рынку – избежать «перегрева», который случился в июне 2021 г. и привел к резкому сокращению выдач в следующие месяцы.
«Первый этап господдержки способствовал росту рынка в мегаполисах, сейчас, по большей части, программа востребована в регионах. В дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов, чтобы они не столкнулись с трудностями при приобретении нового жилья из-за роста стоимости кредитов. Для уверенного развития социальной сферы возможность купить недвижимость с использованием льготной ипотеки может действовать и на постоянной основе. Это позволит заемщикам планировать свои расходы на несколько шагов вперед, а также обеспечит равномерный ввод новых объектов на всей территории страны», – прокомментировал Анатолий Печатников.
По словам топ-менеджера, ВТБ совместно с ДОМ.РФ реализует этот принцип в рамках единой региональной программы со сниженными ставками. В начале 2022 года первая универсальная программа для социальных категорий заемщиков стартует в Архангельской области. Она будет доступна клиентам в «режиме одного окна» со ставкой 6% для льготников и 2% – для молодых семей. В течение года программу планируется масштабировать на 20 регионов.
В рамках модернизации госпрограммы ВТБ также предлагает увеличить объем субсидирования ипотеки для рынка ИЖС. По итогам 10 месяцев 2021 года объем ввода жилья в данном сегменте составил 40,8 млн кв. м, превысив на 40% показатель за аналогичный период прошлого года и на 6% – уровень, достигнутый в 2020 году в целом. Возможность приобрести собственный дом по льготной ставке станет дополнительным стимулом для расширения и улучшения жилищных условий для сотен тысяч россиян по всей стране.
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