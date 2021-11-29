Полицейские на посту ДПС задержали пассажира рейсового автобуса «Москва-Волгоград», который перевозил наркотические вещества в кейсе от беспроводных наушников. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Инспекторы остановили рейсовый автобус на стационарном посту ДПС «Городищенский» для плановой проверки. При проверке документов 42-летний житель Быковского района заметно нервничал. Сотрудниками полиции было принято решение провести его личный досмотр. В результате у пассажира обнаружили кейс из-под наушников, в котором находись синтетические наркотики: N-метилэфедрон и амфетамин. В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело.



