Полезно знать

Волгоградским родителям станет проще платить налоги за детей

Полезно знать 26.11.2021 13:16
0
26.11.2021 13:16


ФНС России усовершенствовал свой сервис "Личный кабинет налогоплательщика", пользователями которого только в Волгоградской области  являются 1 миллион 167 тысяч человек. Как сообщили в УФНС России по региону, в разделе "Профиль" добавилась новая вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в Личный кабинет родителя. Чтобы пользоваться новым функционалом, необходимо, чтобы и у ребенка был свой Личный кабинет.
Также теперь родители в своем Личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. С этой целью доработан интерфейс раздела "Налоги", где стало возможным просматривать и оплачивать платежные документы несовершеннолетнего ребенка всеми доступными инструментами оплаты. Для граждан, предпочитающих пользоваться интернетом в смартфоне, разработано мобильное приложение "Налоги ФЛ", с помощью которого можно ознакомиться с начислениями и оплатить налоги. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.
Фото: скриншот с сайта ФНС России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Полезно знать
25.11.2021 12:23
Полезно знать 25.11.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.11.2021 08:57
Полезно знать 25.11.2021 08:57
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
23.11.2021 16:02
Полезно знать 23.11.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
21.11.2021 17:02
Полезно знать 21.11.2021 17:02
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.11.2021 12:22
Полезно знать 20.11.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.11.2021 08:09
Полезно знать 19.11.2021 08:09
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.11.2021 17:07
Полезно знать 18.11.2021 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.11.2021 13:28
Полезно знать 18.11.2021 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
17.11.2021 10:35
Полезно знать 17.11.2021 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.11.2021 16:27
Полезно знать 16.11.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.11.2021 10:30
Полезно знать 16.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
12.11.2021 16:18
Полезно знать 12.11.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.11.2021 08:34
Полезно знать 11.11.2021 08:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
10.11.2021 12:30
Полезно знать 10.11.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.11.2021 12:21
Полезно знать 09.11.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:50
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабряСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде проводят проверку после обрушения балкона с рабочимСмотреть фотографии
15:55
Доходы жителей Волгоградской области выросли на 34 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде скончался 96-летний кавалер ордена СлавыСмотреть фотографии
14:42
Цифровой эфир: «Ростелеком» проведет онлайн-трансляцию спектакля с участием инклюзивных артистовСмотреть фотографии
14:17
"Заставили подписать": в Волгограде осудили первого фигуранта дела о хищении средств нацпроекта "Экология"Смотреть фотографии
14:04
В трусах и в тазиках: двое блогеров поплатились за «голое» шоу на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В волгоградских домах с баннерами вместо крыш начался новый ремонтСмотреть фотографии
13:16
Волгоградским родителям станет проще платить налоги за детейСмотреть фотографии
13:01
Первое уголовное дело о покупке сертификата о вакцинации возбуждено в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачейСмотреть фотографии
12:43
Роспотребнадзор в Волгограде отчитался о QR-кодах сотрудников после визита антипрививочниковСмотреть фотографии
12:01
Место проведения байк-шоу в Волгограде отдали под застройку жилых домовСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области снижается смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
11:21
«Безопасный регион» уличили в нарушении закона в поставке фотоловушек для дорог ВолгоградаСмотреть фотографии
11:15
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфиреСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде показали новую машину для разминирования и перевозки снарядовСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградскую область прибыла крошечная партия дефицитного «КовиВака»Смотреть фотографии
09:13
В пожаре в волгоградской многоэтажке задохнулся котСмотреть фотографии
08:45
Старейший врач-орденоносец скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Волгоградские следователи не нашли криминала в действиях БлошкинаСмотреть фотографии
17:53
Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушкиСмотреть фотографии
17:00
ЛУКОЙЛ глазами детей: в школе живописи Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию компанииСмотреть фотографии
17:00
Опасный вирус нашли у коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Экс-прокурор Волгограда уехал на повышение в Саратовскую областьСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сторож завода организовал хищение полтонны металлаСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в КузбассеСмотреть фотографии
15:53
МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 