Волгоградским родителям станет проще платить налоги за детей





ФНС России усовершенствовал свой сервис "Личный кабинет налогоплательщика", пользователями которого только в Волгоградской области являются 1 миллион 167 тысяч человек. Как сообщили в УФНС России по региону, в разделе "Профиль" добавилась новая вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в Личный кабинет родителя. Чтобы пользоваться новым функционалом, необходимо, чтобы и у ребенка был свой Личный кабинет.

Также теперь родители в своем Личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. С этой целью доработан интерфейс раздела "Налоги", где стало возможным просматривать и оплачивать платежные документы несовершеннолетнего ребенка всеми доступными инструментами оплаты. Для граждан, предпочитающих пользоваться интернетом в смартфоне, разработано мобильное приложение "Налоги ФЛ", с помощью которого можно ознакомиться с начислениями и оплатить налоги. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Фото: скриншот с сайта ФНС России