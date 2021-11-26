Здравоохранение

В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачей

Здравоохранение 26.11.2021 12:43
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26.11.2021 12:43


В Центре электронного медицинского образования Волгоградского государственного медицинского университета начался трехдневный обучающий курс для врачей с использованием анатомического материала. Это первый подобный курс, организованный учеными на юге страны. Ранее такие образовательные технологии были доступны только в столичных регионах.
Первую лекцию по анатомии головы человека представили первый проректор по научной деятельности, заведующий кафедрой морфологии и патологии медицинского университета «РЕАВИЗ» Алексей Супильников и руководитель курса косметологии Волгоградского государственного медицинского университета, главный врач ГАУЗ «Медицинский центр» Максим Выскуб.
В ближайшие три дня уникальные методики помощи населению на симуляционном модуле «Голова человека» отработают врачи-неврологи и оториноларингологи. Лекции прочтут заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук Александр Барулин и заведующий кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Наталья Тарасова.
Будут рассмотрены неврологические заболевания возникшие, в том числе, после перенесенного COVID-19, а также патологии уха и носа. Обучение с использованием анатомического материала на базе Центра электронного медицинского образования ВолгГМУ в рамках курса пройдут более 100 врачей из Волгоградской области, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Астраханской области, Оренбурга, Самары, Саратова, Краснодара, Владикавказа.  
Напомним, диссекционные кадавер-курсы – это новые образовательные технологии, получившие широкое признание в крупных зарубежных медицинских вузах, научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

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