В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачей

Здравоохранение 26.11.2021 12:43
0
26.11.2021 12:43
В Центре электронного медицинского образования Волгоградского государственного медицинского университета начался трехдневный обучающий курс для врачей с использованием анатомического материала. Это первый подобный курс, организованный учеными на юге страны. Ранее такие образовательные технологии были доступны только в столичных регионах.
Первую лекцию по анатомии головы человека представили первый проректор по научной деятельности, заведующий кафедрой морфологии и патологии медицинского университета «РЕАВИЗ» Алексей Супильников и руководитель курса косметологии Волгоградского государственного медицинского университета, главный врач ГАУЗ «Медицинский центр» Максим Выскуб.
В ближайшие три дня уникальные методики помощи населению на симуляционном модуле «Голова человека» отработают врачи-неврологи и оториноларингологи. Лекции прочтут заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук Александр Барулин и заведующий кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Наталья Тарасова.
Будут рассмотрены неврологические заболевания возникшие, в том числе, после перенесенного COVID-19, а также патологии уха и носа. Обучение с использованием анатомического материала на базе Центра электронного медицинского образования ВолгГМУ в рамках курса пройдут более 100 врачей из Волгоградской области, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Астраханской области, Оренбурга, Самары, Саратова, Краснодара, Владикавказа.
Напомним, диссекционные кадавер-курсы – это новые образовательные технологии, получившие широкое признание в крупных зарубежных медицинских вузах, научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
Реклама
В Волгоградскую область прибыла крошечная партия дефицитного «КовиВака»26.11.2021 09:30
Здравоохранение 26.11.2021 09:30
В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-Альпы25.11.2021 09:45
Здравоохранение 25.11.2021 09:45
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачей24.11.2021 11:01
Здравоохранение 24.11.2021 11:01
Интеллектуальная собственность ВолгГМУ признана самой востребованной в России22.11.2021 15:38
Здравоохранение 22.11.2021 15:38
Врачи и медсестры нужны новой службе скорой помощи в Волгограде22.11.2021 11:14
Здравоохранение 22.11.2021 11:14
В Волгограде врачи спасли жизнь 13-летнему подростку с редкой болезнью21.11.2021 12:41
Здравоохранение 21.11.2021 12:41
«Когда будет – не знаем»: жители Волгоградской области сбились с ног в поисках «Спутника Лайта»19.11.2021 19:20
Здравоохранение 19.11.2021 19:20
Профессор ВолгГМУ рассказала, как волгоградкам сохранить беременность в пандемию19.11.2021 09:44
Здравоохранение 19.11.2021 09:44
Минздрав РФ выделил Волгоградской области партию "Спутника Лайта"16.11.2021 15:47
Здравоохранение 16.11.2021 15:47
Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской области15.11.2021 17:01
Здравоохранение 15.11.2021 17:01
"Поняла, что надо делать": будущие мамы привились от COVID-19 в Волгограде10.11.2021 16:15
Здравоохранение 10.11.2021 16:15
Больницы Волгоградской области получили 24 новых машин скорой помощи06.11.2021 11:35
Здравоохранение 06.11.2021 11:35
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской области02.11.2021 13:38
Здравоохранение 02.11.2021 13:38
Получение медицинской помощи при COVID-19: проблемы и решения30.10.2021 09:22
Здравоохранение 30.10.2021 09:22
«Мы никого не лишаем помощи»: волгоградский онколог прокомментировала реорганизацию онкодиспансеров29.10.2021 15:54
Здравоохранение 29.10.2021 15:54
Реклама