



К 12 годам колонии строгого режима приговорен 41-летний Амазасп Григорян за убийство в Михайловке 17-летней девушки, которая его отвергла. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковкая, суд признал его виновным в совершении целого "букета" преступлений, среди которых убийство, похищение человека, незаконное хранение огнестрельного оружия, умышленное уничтожение чужого имущества и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Жуткая история произошла в Михайловке в мае 2020 года. Обвиняемый попытался вернуть свою бывшую девушку и насильно вывез ее в ремонтную мастерскую в промзоне. Под угрозами несовершеннолетняя согласилась возобновить с ним отношения, но когда вернулась домой, то заявила ему, что они не будут вместе и пообещала обратиться в полицию, если ухажер будет преследовать ее. Тогда мужчина задумался об убийстве возлюбленной.

Для спланированного преступления ему понадобилась 16-летняя подруга пассии. Он начал ухаживать за ней и попутно настраивал против девушки. В середине августа лже-подруга пригласила вечером девочку в гости, отобрала у нее телефон и ходила с ним по Михайловке, создавая видимость прогулки. Все это было частью тщательно проработанного с мужчиной плана. Затем они вместе вывезли несчастную девушку в лес, где ревнивец задушил ее ремнем, и избавились от вещей погибшей.

Проходившая по делу несовершеннолетняя подсудимая также признана виновной в совершении заранее не обещанного укрывательства убийства (ст. 316 УК РФ). В связи с истечением срока давности уголовного преследования ее освободили от назначенного наказания в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.



