Полезно знать 25.11.2021 12:23
0
25.11.2021 12:23
Крупная хищная птица поселилась в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Сотрудникам парка удалось запечатлеть на фотокамеру филина, который является настоящим мастером маскировки. Как сообщил директор парка Андрей Еркин, пернатый облюбовал самое древнее в парке дерево - 10-метровую ель, которой уже более 35 лет. Хищника заметили в ЦПКиО еще несколько месяцев назад, но сфотографировать удалось только сегодня. Филин, как известно, ведет ночной образ жизни. Он охотится на мелких грызунов и некрупных птиц.
Реклама
Волгоградский регоператор по обращению с ТКО увеличивает время работы колл-центра25.11.2021 08:57
Полезно знать 25.11.2021 08:57
ŠKODA KAROQ: успешный представитель модельного ряда марки23.11.2021 16:02
Полезно знать 23.11.2021 16:02
Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателям21.11.2021 17:02
Полезно знать 21.11.2021 17:02
Снежный шторм надвигается на Волгоградскую область20.11.2021 12:22
Полезно знать 20.11.2021 12:22
Жителей шести районов Волгоградской области временно прикрепили к налоговой в Волжском19.11.2021 08:09
Полезно знать 19.11.2021 08:09
Всплеск мошенничеств с регистрацией фирм-однодневок отмечают в Волгоградской области18.11.2021 17:07
Полезно знать 18.11.2021 17:07
Какую машину выгоднее выбрать молодому водителю18.11.2021 13:28
Полезно знать 18.11.2021 13:28
Новый Volkswagen Teramont: семейный кроссовер уже в Волгограде17.11.2021 10:35
Полезно знать 17.11.2021 10:35
Сочи порадуют солнцем, морем и интересными экскурсиями16.11.2021 16:27
Полезно знать 16.11.2021 16:27
Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга Раст16.11.2021 10:30
Полезно знать 16.11.2021 10:30
Нюансы банковских кредитов12.11.2021 16:18
Полезно знать 12.11.2021 16:18
Бал хризантем в Волгоградской области станет рекордным по разнообразию цветов11.11.2021 08:34
Полезно знать 11.11.2021 08:34
В Волгограде выпал первый снег10.11.2021 12:30
Полезно знать 10.11.2021 12:30
Правила безопасного чтения: как защитить зрение во время чтения книг онлайн09.11.2021 12:21
Полезно знать 09.11.2021 12:21
По Волгограду проехал «Патруль заботы»08.11.2021 16:49
Полезно знать 08.11.2021 16:49
Реклама