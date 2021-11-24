В Волгограде привлекли к административной ответственности Оксану Барабанову и Наталью Апарину, которые вместе со своими единомышленницами 19 ноября пришли в управление Роспотребнадзора, чтобы проверить паспорта и QR-коды у его сотрудников. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, мировой судья судебного участка №122 Центрального района оштрафовал Оксану Барабанову по ст. ч.1.ст.20.17 КоАП РФ по двум материалам на общую сумму в 10 тысяч рублей. Женщине вменили нарушение пропускного режима охраняемого объекта, в роли которого выступило управление Роспотребнадзора.
Кроме того, Центральный суд Волгограда привлек волгоградку к ответственности по ч.1ст.20.6.1 КоАП РФ еще по двум материалам и назначил ей штраф в размере 10 тысяч по каждому. Также привлечена к ответственности Наталья Апарина. Мировой судья оштрафовал ее на 3 тысячи рублей за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Наталья Апарина вину свою признала и раскаялась в содеянном. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
Накануне, напомним, по таким же статьям была оштрафована другая участница визита в управление Роспотребнадзора. Так, мировой судья судебного участка №122 Центрального района Волгограда привлек к административной ответственности Светлану Печенову за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.
Женщина прошла пост охраны, не имея специального пропуска «в нарушении установленного контрольно-пропускного режима».
В судебном заседании женщина вину свою не признала, заявив, что на это она "имела волю". Накануне же Центральный суд Волгограда оштрафовал Светлану еще на пять тысяч рублей за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по статье ч.1ст. 20.6.1 КоАП.
В ближайшее время, ранее сообщали в пресс-службе суда, Центральный суд рассмотрит дела Оксаны Саяновой по этой же статье административного кодекса. Напомним,
группа жительниц 19 ноября неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовала у руководителя управления и других сотрудников предъявить паспорта и QR-коды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали на YouTube - канале. На записи видно, как женщины ходят по кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а также требуют от сотрудников Роспотребнадзора предъявить им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.
Территориальное управление Роспотребнадзора прокомментировало этот инцидент только через два дня. Данные действия в отношении сотрудников они назвали провокационными и отметили, что инцидент не повлиял на работу управления, деятельность осуществлялась в штатном режиме.