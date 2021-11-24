Расследования

В Волгограде осудили еще двух участниц вторжения в управление Роспотребнадзора

Расследования 24.11.2021 19:35
0
24.11.2021 19:35



В Волгограде привлекли к административной ответственности Оксану Барабанову и Наталью Апарину, которые  вместе со своими единомышленницами 19 ноября пришли в управление Роспотребнадзора, чтобы проверить паспорта и QR-коды у его сотрудников. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская,  мировой судья судебного участка №122 Центрального района оштрафовал Оксану Барабанову  по ст. ч.1.ст.20.17 КоАП РФ по двум материалам  на общую сумму в 10 тысяч рублей. Женщине вменили нарушение пропускного режима охраняемого объекта, в роли которого выступило управление Роспотребнадзора.
Кроме того, Центральный суд Волгограда привлек волгоградку к ответственности по ч.1ст.20.6.1  КоАП РФ еще по двум  материалам и назначил ей штраф в размере 10 тысяч по каждому. Также привлечена к ответственности Наталья Апарина. Мировой судья оштрафовал ее на 3 тысячи рублей за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Наталья Апарина вину свою признала и раскаялась в содеянном. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
Накануне, напомним, по таким же статьям была оштрафована другая участница визита в управление Роспотребнадзора. Так, мировой судья судебного участка №122 Центрального района Волгограда привлек к административной ответственности Светлану Печенову за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

Женщина прошла пост охраны, не имея специального пропуска «в нарушении установленного контрольно-пропускного режима».
В судебном заседании женщина вину свою не признала, заявив, что на это она "имела волю". Накануне же Центральный суд Волгограда оштрафовал Светлану еще на пять тысяч рублей за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по статье ч.1ст. 20.6.1 КоАП.
В ближайшее время, ранее сообщали в пресс-службе суда,  Центральный суд рассмотрит дела Оксаны Саяновой  по этой же статье административного кодекса.
Напомним, группа жительниц 19 ноября неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовала у руководителя управления и других сотрудников предъявить паспорта и QR-коды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали на YouTube - канале. На записи видно, как женщины ходят по кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а также требуют от сотрудников Роспотребнадзора предъявить им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.
Территориальное управление Роспотребнадзора прокомментировало этот инцидент только через два дня. Данные действия в отношении сотрудников они назвали провокационными и отметили, что инцидент не повлиял на работу управления, деятельность осуществлялась в штатном режиме.  



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
24.11.2021 18:00
Расследования 24.11.2021 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2021 16:57
Расследования 24.11.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2021 15:24
Расследования 24.11.2021 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2021 13:53
Расследования 24.11.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2021 10:31
Расследования 24.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2021 09:43
Расследования 24.11.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 19:45
Расследования 23.11.2021 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 17:57
Расследования 23.11.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 15:38
Расследования 23.11.2021 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 14:46
Расследования 23.11.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 13:37
Расследования 23.11.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 10:54
Расследования 23.11.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2021 09:57
Расследования 23.11.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.11.2021 14:07
Расследования 22.11.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.11.2021 11:50
Расследования 22.11.2021 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
В Волгограде осудили еще двух участниц вторжения в управление РоспотребнадзораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сынаСмотреть фотографии
17:12
Осеннее обострение: мошенники завалили волгоградцев электронными письмамиСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
16:57
Москвича и волгоградку осудят за фиктивный брак с иностранцем в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:33
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:04
В Котово Волгоградской области грузовик свалил световую опору на домСмотреть фотографии
15:29
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датамСмотреть фотографии
15:24
Контрактник поплатился за удар полицейского в стиле Брюса Ли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»Смотреть фотографии
13:53
Дачные воры похищали мангалы и баки с участков под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде перед снегом успели озеленить скверСмотреть фотографии
13:23
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жильяСмотреть фотографии
13:23
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодахСмотреть фотографии
12:45
В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человекСмотреть фотографии
12:37
На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилейСмотреть фотографии
12:22
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублейСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом из-за обгонявшего таксиста в ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачейСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
10:58
Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеровСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницуСмотреть фотографии
10:06
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населенияСмотреть фотографии
09:44
Из Волгограда откроют прямые рейсы в БелгородСмотреть фотографии
09:43
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравленияСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешеходаСмотреть фотографии
08:28
Тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
21:17
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроектаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 