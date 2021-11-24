





В Волгограде привлекли к административной ответственности Оксану Барабанову и Наталью Апарину, которые вместе со своими единомышленницами 19 ноября пришли в управление Роспотребнадзора, чтобы проверить паспорта и QR-коды у его сотрудников. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, мировой судья судебного участка №122 Центрального района оштрафовал Оксану Барабанову по ст. ч.1.ст.20.17 КоАП РФ по двум материалам на общую сумму в 10 тысяч рублей. Женщине вменили нарушение пропускного режима охраняемого объекта, в роли которого выступило управление Роспотребнадзора.

Накануне, напомним, по таким же статьям была оштрафована другая участница визита в управление Роспотребнадзора. Так, мировой судья судебного участка №122 Центрального района Волгограда привлек к административной ответственности Светлану Печенову за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.







Женщина прошла пост охраны, не имея специального пропуска «в нарушении установленного контрольно-пропускного режима».