«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя Роспотребнадзора

Сегодня же Центральный суд Волгограда оштрафовал Светлану еще на пять тысяч рублей за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по статье ч.1ст. 20.6.1 КоАП.
В ближайшее время Центральный суд рассмотрит дела Оксаны Саяновой и Натальи Апариной по этой же статье административного кодекса, пояснили в пресс-службе.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что четыре жительницы Волгограда и Волжского предстанут перед судом по административным делам, которые возбуждены в отношении них после скандального визита в здание территориального управления Роспотребнадзора. В общей сложности против них возбуждено 12 административных материалов.
Группа жительниц 19 ноября неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовала у руководителя управления и других сотрудников предъявить паспорта и QR-коды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали на YouTube - канале. На записи видно, как женщины ходят по кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а также требуют от сотрудников Роспотребнадзора предъявить им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.
Территориальное управление Роспотребнадзора прокомментировало этот инцидент только через два дня. Данные действия в отношении сотрудников они назвали провокационными и отметили, что инцидент не повлиял на работу управления, деятельность осуществлялась в штатном режиме.