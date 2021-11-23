Расследования

«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя Роспотребнадзора

Расследования 23.11.2021 19:45
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23.11.2021 19:45


Мировой судья судебного участка №122 Центрального района Волгограда привлек к административной ответственности Светлану Печенову за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Таковым объектом явилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда Светлана вместе со своими единомышленницами пришла 19 ноября. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщина прошла пост охраны, не имея специального пропуска «в нарушении установленного контрольно-пропускного режима».
В судебном заседании женщина вину свою не признала, заявив, что «имела волю» на визит в управление Роспотребнадзора без приглашения. По ее словам, ранее она отправляла письма в это ведомство, однако ответа не получила. Однако женщине назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.
Сегодня же Центральный суд Волгограда оштрафовал Светлану еще на пять тысяч рублей за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по статье ч.1ст. 20.6.1 КоАП.
В ближайшее время Центральный суд рассмотрит дела Оксаны Саяновой и Натальи Апариной по этой же статье административного кодекса, пояснили в пресс-службе.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что четыре жительницы Волгограда и Волжского предстанут перед судом по административным делам, которые возбуждены в отношении них после скандального визита в здание территориального управления Роспотребнадзора. В общей сложности против них возбуждено 12 административных материалов.
Группа жительниц 19 ноября неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовала у руководителя управления и других сотрудников предъявить паспорта и QR-коды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали на YouTube - канале. На записи видно, как женщины ходят по кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а также требуют от сотрудников Роспотребнадзора предъявить им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.
Территориальное управление Роспотребнадзора прокомментировало этот инцидент только через два дня. Данные действия в отношении сотрудников они назвали провокационными и отметили, что инцидент не повлиял на работу управления, деятельность осуществлялась в штатном режиме.  


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