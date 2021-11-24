Происшествия

На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилей

Происшествия 24.11.2021 12:37
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24.11.2021 12:37


Движение по трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба», и так осложненное из-за выпавшего снега, стало еще более опасным из-за рассыпанного по дороге щебня. О проблемах на дороге рассказали ИА «Высота 102» водители. «Щебень рассыпали где-то в районе хутора Новенький и растащили до Бурковки. Километра четыре просто невозможно ехать – крупные камни летят в стекла и в некоторых автомобилях они уже побились. Машины вынуждены   объезжать  самые опасные места по обочине», - свидетельствуют очевидцы. Водители считают, что дорожные службы должны немедленно очистить трассу от рассыпанного щебня, который угрожает как и транспорту, так и безопасности движения. 
Напомним, сегодня на трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба» произошло серьезное ДТП, в котором из-за вылетевшего на встречную полосу такси пострадали два человека. 

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