



На трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба» сегодня утром в ДТП пострадали два человека. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, таксист, управлявший автомобилем «Лада Гранта», пытаясь обогнать большегруз, вылетел на встречную полосу. В результате отечественное авто столкнулось с иномаркой «Киа». От удара машины разлетелись в разные стороны. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что в ДТП пострадали пассажирка такси и водитель иномарки.





В ГИБДД напоминают, что из-за неблагоприятных погодных условиях управлять автомобилями следует с особой долей осторожности, не обгонять и не превышать скорость.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.