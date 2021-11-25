Волгоградские следователи не нашли криминала в действиях Блошкина

Общество 25.11.2021 19:34
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25.11.2021 19:34
Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СК по Волгоградской области не нашел оснований для возбуждения уголовного дела о сносе парковки возле гаража-склада волгоградского предпринимателя Виталия Кирдяшева. Как рассказал ИА «Высота 102» бизнесмен, он возмущен выводами, которые сделали следователи.
Так, в постановлении указано, что довод предпринимателя о причинении ему имущественного вреда не нашел своего подтверждения, поскольку земельный участок находится в государственной собственности. При этом в ходе проведения демонтажа самовольно установленных объектов следователи никаких нарушений не обнаружили. «У предпринимателя отсутствуют имущественные права на объекты, которые расположены на муниципальной земле и оборудованы самостоятельно без получения разрешительных документов», - утверждается в документе.
Между тем, бизнесмен считает, что проверка была чистой формальностью, которая никак не влияла на решение об отказе в возбуждении уголовного дела. «Следователь поверил только словам чиновников, а на мои фото и видео доказательства, а также показания свидетелей даже не обратили внимания», - рассказал мужчина. Он считает, что асфальт, который взрыхлила спецтехника, вызванная чиновниками администрации Дзержинского района, является капитальным строительством, которое могли демонтировать только после решения суда. Также предприниматель пояснил, что при демонтаже подпорных стен, находящихся позади склада, рабочие вместо одной опоры снесли сразу две. «Они должны были снести у меня и у моего соседа по одной опорной стене, но вместо этого демонтировали сразу две на моем участке», - утверждает Виталий. Также в распоряжении администрации района не было ничего сказано о сносе заградительной трубы, снятии асфальтовой крошки, песка и многом другом, хотя все эти работы, по словам бизнесмена, были выполнены при демонтаже. «Это является прямым нарушением, на которое просто не стали обращать внимания при проверке»,- заключил он.
Предприниматель намерен обжаловать решение следователей об отказе в возбуждении уголовных дел на районных чиновников.
Напомним, 1 июля 2021 года в ГСК "Вельд" на ул. Землячки,47а, где находится автомобильный магазин бизнесмена, приехала спецтехника и стала крушить асфальт и бордюр на территории, прилегающей к торговому объекту волгоградца. Перед демонтажем у склада была замечена автомашина, откуда вышли двое мужчин, похожих на заместителей главы администрации Дзержинского района Сергея Блошкина - чиновника с такой же фамилией, что и у спикера Волгоградской облдумы, и Александра Варламова, что зафиксировали видеокамеры. По словам Виталия Кирдяшова, он показал им разрешительные документы на объекты, после чего они развернулись и уехали. А спецтехника начала демонтаж парковки, прилегающей к магазину запчастей. Тогда предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. В надзорном органе нашли нарушения в действиях чиновников администрации Дзержинского района.
Так, как сообщало ИА "Высота 102", по результатам проведенной проверки было установлено, что, согласно распоряжению главы администрации района, изданного 23 июня 2021 года, собственник должен был демонтировать каменные блоки и стенку из каменных блоков, расположенные около ГСК «Вельд» по ул. Землячки, которые в администрации района посчитали незаконными объектами. Если бы это не сделал владелец, то с 1 июля снос был бы произведен в принудительном порядке силами МБУ «ЖКХ Дзержинского района». Однако демонтаж был проведен 30 июня, в нарушении установленных распоряжением сроков. Кроме того, выяснилось, что при сносе, который осуществлялся под руководством должностных лиц администрации Дзержинского района, техника уничтожила автостоянку и подъездной путь - объекты, которые вообще не фигурировали в данном распоряжении.
В ответе прокуратуры сообщалось о вынесенном в адрес главы администрации Дзержинского района представлении в связи с вышеперечисленными фактами. Также рассматривался вопрос о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. Однако, как выяснилось, следователи не нашли криминала в действиях и распоряжениях чиновников
Между тем, в сентябре этого же года волгоградский предприниматель Виталий Кирдяшов заявил об уничтожении своего бизнеса, которое, по его словам, проходило под контролем чиновников администрации Дзержинского района. В качестве доказательства бизнесмен прислал в редакцию ИА «Высота 102» видеозаписи, которые зафиксировали, как грузовики сваливают на территорию рядом с его магазином грунт. Рядом с грузовиком стоял автомобиль с номерами районной администрации.
В администрации Волгограда, куда информагентство ранее обращалось с редакционным запросом, заявляли, что снос проводился на законных основаниях. В мэрии утверждали, что огороженный подъезд к магазину располагался на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, без разрешительной документации.
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