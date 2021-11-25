Общество

Волгоградские следователи не нашли криминала в действиях Блошкина

Общество 25.11.2021 19:34
0
25.11.2021 19:34


Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СК по Волгоградской области  не нашел оснований для возбуждения уголовного дела о  сносе парковки возле гаража-склада волгоградского предпринимателя Виталия Кирдяшева. Как рассказал ИА «Высота 102» бизнесмен, он возмущен выводами, которые сделали следователи.  
Так, в  постановлении указано, что довод предпринимателя о причинении ему имущественного вреда не нашел своего подтверждения, поскольку земельный участок находится в государственной собственности. При этом  в ходе проведения демонтажа самовольно установленных объектов следователи никаких нарушений не обнаружили. «У предпринимателя отсутствуют имущественные права на объекты, которые расположены на муниципальной земле и оборудованы самостоятельно без получения разрешительных документов», - утверждается в документе.

Между тем, бизнесмен  считает, что проверка была чистой формальностью, которая никак не влияла на решение об отказе в возбуждении уголовного дела. «Следователь поверил только словам чиновников, а на мои фото и видео доказательства, а также показания свидетелей  даже не обратили внимания», -  рассказал мужчина. Он считает, что асфальт, который взрыхлила спецтехника, вызванная чиновниками администрации Дзержинского района,  является капитальным строительством, которое могли демонтировать только после решения суда. Также предприниматель пояснил, что при демонтаже подпорных стен, находящихся позади склада,  рабочие вместо одной опоры снесли сразу две. «Они должны были снести у меня и у моего соседа по одной опорной стене, но вместо этого демонтировали сразу две на моем участке», - утверждает  Виталий. Также в распоряжении администрации района не было ничего сказано о сносе заградительной трубы, снятии асфальтовой  крошки, песка и многом другом, хотя все эти работы, по словам бизнесмена, были выполнены при демонтаже. «Это является прямым нарушением, на которое просто не стали обращать внимания при проверке»,- заключил он.      

Предприниматель намерен  обжаловать решение следователей об отказе в возбуждении уголовных дел на районных чиновников. 
Напомним, 1 июля 2021 года в ГСК "Вельд"  на ул. Землячки,47а, где находится автомобильный магазин бизнесмена, приехала спецтехника и стала крушить асфальт и бордюр на территории, прилегающей к торговому объекту волгоградца. Перед демонтажем у склада была замечена автомашина, откуда вышли двое мужчин, похожих на заместителей главы администрации Дзержинского района Сергея Блошкина - чиновника с такой же фамилией, что и у спикера Волгоградской облдумы, и Александра Варламова, что зафиксировали видеокамеры. По словам Виталия Кирдяшова, он показал им разрешительные документы на объекты, после чего они развернулись и уехали. А спецтехника начала демонтаж парковки, прилегающей к магазину запчастей. Тогда предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. В надзорном органе нашли нарушения в действиях чиновников администрации Дзержинского района. 
Так, как сообщало ИА "Высота 102", по результатам проведенной проверки было установлено,  что, согласно распоряжению главы администрации района, изданного 23 июня 2021 года, собственник должен был демонтировать каменные блоки и стенку из каменных блоков, расположенные около ГСК «Вельд» по ул. Землячки, которые в администрации района посчитали незаконными объектами. Если бы это не сделал владелец, то с 1 июля снос был бы произведен в принудительном порядке силами МБУ «ЖКХ Дзержинского района». Однако демонтаж был проведен 30 июня, в нарушении установленных распоряжением сроков. Кроме того, выяснилось, что при сносе, который осуществлялся под руководством должностных лиц администрации Дзержинского района, техника уничтожила автостоянку и подъездной путь - объекты, которые вообще не фигурировали в данном распоряжении.
В ответе прокуратуры сообщалось о вынесенном в адрес главы администрации Дзержинского района представлении в связи с вышеперечисленными фактами. Также рассматривался вопрос о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. Однако, как выяснилось, следователи не нашли криминала в действиях и распоряжениях чиновников 
Между тем, в  сентябре этого же года волгоградский предприниматель Виталий Кирдяшов заявил об уничтожении своего бизнеса, которое, по его словам, проходило под контролем чиновников администрации Дзержинского района. В качестве доказательства бизнесмен прислал в редакцию ИА «Высота 102» видеозаписи, которые зафиксировали, как грузовики сваливают на территорию рядом с его магазином грунт. Рядом с грузовиком стоял автомобиль с номерами районной администрации. 
В администрации Волгограда, куда информагентство ранее обращалось с редакционным запросом, заявляли, что снос проводился на законных основаниях. В мэрии утверждали, что огороженный подъезд к магазину располагался на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, без разрешительной документации.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
25.11.2021 17:53
Общество 25.11.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 16:39
Общество 25.11.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 15:54
Общество 25.11.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 14:10
Общество 25.11.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 12:39
Общество 25.11.2021 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 12:21
Общество 25.11.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 11:15
Общество 25.11.2021 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 10:25
Общество 25.11.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 09:50
Общество 25.11.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 09:10
Общество 25.11.2021 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 08:13
Общество 25.11.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:34
Волгоградские следователи не нашли криминала в действиях БлошкинаСмотреть фотографии
17:53
Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушкиСмотреть фотографии
17:00
ЛУКОЙЛ глазами детей: в школе живописи Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию компанииСмотреть фотографии
17:00
Опасный вирус нашли у коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Экс-прокурор Волгограда уехал на повышение в Саратовскую областьСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сторож завода организовал хищение полтонны металлаСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в КузбассеСмотреть фотографии
15:53
МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 годаСмотреть фотографии
15:08
Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитнымСмотреть фотографии
15:04
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» отметил 123-летиеСмотреть фотографии
15:02
Мошенники своровали данные волгоградцев на сайте Госуслуг под видом выдачи QR-кодаСмотреть фотографии
14:48
Иномарку волгоградца изъяли за 280 неоплаченных штрафов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Жители Волгоградской области потребовали от депутатов не поддерживать закон о QR-кодахСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам в «Черную Пятницу» билайн предложил скидки до 75%Смотреть фотографии
13:15
В развитие Михайловки в Волгоградской области вольют 1,7 миллиардаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде двоих детей с криминальными замашками определили в спеццентрСмотреть фотографии
12:23
Пернатого мастера маскировки вычислили на старой ели в волгоградском паркеСмотреть фотографии
12:21
Сказочный поезд Деда Мороза приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
12:16
Коронавирус начал медленное отступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:45
Муж с женой погибли в страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
Новогоднее убранство Волгограда обойдется в 7 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:25
Рыбу с бактериями и паразитами продавали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде задержали убежавшего водителя после смертельного наезда на пешеходаСмотреть фотографии
09:50
Большинство волгоградцев выступает против введения QR-кодов в общественном транспортеСмотреть фотографии
09:45
В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-АльпыСмотреть фотографии
09:23
В администрации Волгоградской области сменился председатель комитетаСмотреть фотографии
09:10
Работодатели Волгоградской области премируют привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
08:57
Волгоградский регоператор по обращению с ТКО увеличивает время работы колл-центраСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 