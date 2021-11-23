Банк «Открытие» выступил совместным букраннером IPO «СПБ Биржи»





Банк «Открытие» выступил совместным букраннером первичного размещения обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» («СПБ Биржа»), ведущего организатора торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

Итоговая цена предложения составила $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рублей по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Объявленная цена размещения подразумевает рыночную капитализацию компании (pre-money) в размере $1,3 млрд. В рамках размещения эмитент намерен разместить 15 217 392 новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно $175 млн, предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен. Планируется, что средства от размещения будут направлены компанией на реализацию общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»).

Торги акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 стартовали на «СПБ Бирже» 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат акции, продаваемые в ходе размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

Роль банка «Открытие» заключалась в привлечении спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов. Заявки на участие в первичном размещении подавались розничными клиентами банка через мобильное приложение «Открытие Инвестиции» (АО «Открытие Брокер», входит в группу банка «Открытие»). Активная маркетинговая кампания и упрощение процесса подачи поручений через приложение способствовали привлечению значительного спроса розничных клиентов к акциям компании.

За последний год это размещение стало шестой сделкой на рынках акционерного капитала, где банк «Открытие» выступил в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group, первичных размещений ГК «Самолет», EMC, Группы «Ренессанс Страхование» и Softline.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:

«Мы рады выступить букраннером IPO «СПБ Биржи», одной из ведущих платформ для розничных инвесторов по торговле ценными бумагами в России. «СПБ Биржа» добилась стремительного роста своих показателей за последние годы и создала высококачественную инфраструктуру для организации торгов иностранными ценными бумагами. Успешное размещение среди широкого пула российских и международных инвесторов подтверждает их высокую оценку бизнес-модели и стратегии компании, а также потенциала дальнейшего развития розничного инвестирования в России.

Банк «Открытие» продолжает активное развитие направления ECM и видит высокий спрос со стороны физических лиц и институциональных инвесторов в части возможности покупки акций российских эмитентов на этапе первичного или вторичного размещения. Одним из важных факторов успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов участие в подобных сделках. Мы стремимся сделать инвестирование для них более доступным, удобным и эффективным. Уверен, это обеспечит основу для дальнейшего роста бизнеса банка и всего рынка акционерного капитала в России».

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»):

«Размещение «СПБ Биржи», безусловно, стало знаковым событием для российского рынка. Выступление в качестве соорганизатора таких масштабных размещений не только требует от финансовой компании значительного опыта и компетенций, но и налагает огромную ответственность. Хочу особо подчеркнуть роль технологических инноваций в успешном выполнении наших обязательств перед эмитентом и участниками рынка – подготовленная инфраструктура позволила нам оперативно принимать заявки и обеспечить участие в IPO для всех желающих».