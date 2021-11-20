Расследования

Арестованы двое фигурантов дела о стрельбе на перекрестке в Волгограде

Расследования 20.11.2021 10:20
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20.11.2021 10:20


Центральный районный суд Волгограда выдал санкцию на арест подозреваемых в покушении на убийство, которые задержаны после стрельбы на перекрестке. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, фигуранты уголовного дела Михаил М. и Валерий Б. будут находиться под стражей до 18 января 2022 года. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что оперативники задержали в Волгограде двоих 24-летних подозреваемых в покушении на убийство местного жителя, который стал для них случайной мишенью. Пострадавший, которому пуля попала в голову, обратился за помощью к сотрудникам ДПС, которые несли службу в Дзержинском районе. Полицейские вызвали скорую помощь и передали информацию о случившемся всем нарядам и патрулям.
Выяснилось, что потерпевший двигался на своем «ВАЗ-21070» по автодороге в Дзержинском районе. Во время движения на одном из перекрестков неизвестный произвел не менее шести выстрелов по его автомашине. Одна из пуль ранила мужчину. Он вышел из машины, смог убежать и обратился к полицейским. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. 

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения Росгвардии. Известно, что в момент совершения преступления они находились в состоянии опьянения. Один из злоумышленников перед стрельбой справлял нужду на перекрестке. Его приятель наблюдал за происходящим из машины.
У них изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который злоумышленники закопали в лесополосе после совершения преступления. 
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
Повтор видео происшествия от 17.11.2021 года


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