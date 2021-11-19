Экономика

Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире

Экономика 19.11.2021 15:12 Новости компаний
0
19.11.2021 15:12 Новости компаний


По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбер впервые назван лучшим розничным цифровым банком мира, а также признан победителем ещё в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards):
— «Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks);
— «Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов» (Best Website Design, Best Consumer Digital Banks);
— «Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Corporate/Institutional Digital Banks);
— «Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов» (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional Digital Banks).
Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания. Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы: СберБанк Онлайн для частных клиентов и СберБизнес — для корпоративных. Сегодня в них доступны практически все услуги банка для бизнеса и населения, что в десятки и сотни раз ускоряет процесс их получения и не требует посещения офиса, позволяя управлять личными или корпоративными финансами в любое время суток из любой точки мира.
СберБанк Онлайн в этом году исполнилось 10 лет: его первая версия для iPad была запущена в феврале 2011 года, спустя год появилась версия для смартфонов. Сейчас это одно из самых популярных банковских приложений в мире: его ежемесячная аудитория превышает 72 млн человек, а ежедневная — более 35 млн. В России по числу активных пользователей в месяц приложение занимает второе место после популярного мессенджера. А веб-версия СберБанк Онлайн в этом году уже становилась победителем в номинации The Best Consumer Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2021.
Ежемесячная аудитория интернет-банка СберБизнес, который также доступен и в десктопной, и в мобильной версиях, превышает 2,4 млн юрлиц, а 1,1 млн предпринимателей пользуются СберБизнесом ежедневно. Мобильное приложение было запущено в 2015 году как сопутствующий продукт к интернет-банку в браузере, однако сегодня уже больше половины пользователей предпочитает использовать его мобильную версию. Напомним, ранее СберБизнес дважды признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance — в 2018 и 2020 годах.
"Сбербанк стремительно меняется. Мы не только банк, но и мощная технологическая компания, которая предлагает целую вселенную продуктов и сервисов — от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра. По сути, мы — огромная экосистема, и в центре этой экосистемы — наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 миллионов розничных и около 3 миллионов корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день.
Мы стремимся не просто удовлетворять, но и предвосхищать потребности каждого клиента. И в этом нам помогает искусственный интеллект. Уже несколько лет Сбер активно внедряет его во все бизнес-процессы. А в прошлом году мы запустили ещё и ESG-трансформацию: мы снижаем свой углеродный след, поддерживаем экологические проекты, развиваем инклюзивную среду, создаём решения в помощь врачам, педагогам и спасателям. Эта награда — ещё одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я благодарю всех участников, организаторов и жюри этой авторитетной премии. И, конечно, команду Сбера, без которой эта победа была бы невозможна", - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбер многократно становился лауреатом премий Global Finance в различных номинациях.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
19.11.2021 15:07
Экономика 19.11.2021 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 14:12
Экономика 19.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 12:40
Экономика 19.11.2021 12:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2021 12:04
Экономика 19.11.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 19:37
Экономика 18.11.2021 19:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 14:04
Экономика 18.11.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:20
Экономика 18.11.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:15
Экономика 18.11.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 11:59
Экономика 18.11.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 10:12
Экономика 18.11.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 18:44
Экономика 17.11.2021 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 14:12
Экономика 17.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:28
Молодежь устроила массовую драку у торгового центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
«Когда будет – не знаем»: жители Волгоградской области сбились с ног в поисках «Спутника Лайта»Смотреть фотографии
17:33
Волгоградские коммунальщики и дорожники готовятся к встрече Норвежского циклонаСмотреть фотографии
17:02
Опасные для человека инфекции нашли у коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде эксперты напомнили родителям о необходимости прививать детям здоровые пищевые привычкиСмотреть фотографии
16:19
Волгоградку осудят за оформление кредитов на беспомощную сиротуСмотреть фотографии
16:03
Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерствеСмотреть фотографии
15:38
«Вы же всех кошмарите»: волгоградские противники QR-кодов сняли видео «захвата» РоспотребнадзораСмотреть фотографии
15:17
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
«Сады Придонья» инвестировали 5 млн рублей в безопасность сотрудниковСмотреть фотографии
14:36
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой ВолгоградаСмотреть фотографии
13:59
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменейСмотреть фотографии
12:40
Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготыСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВСмотреть фотографии
12:20
Количество заразившихся коронавирусом в Волгоградской области стабильно снижаетсяСмотреть фотографии
11:57
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работуСмотреть фотографии
11:34
Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятникеСмотреть фотографии
10:36
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяникаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под СталинградомСмотреть фотографии
09:55
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновникСмотреть фотографии
09:44
Профессор ВолгГМУ рассказала, как волгоградкам сохранить беременность в пандемиюСмотреть фотографии
09:32
Квартет браконьеров задержан за вылов 208 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсииСмотреть фотографии
08:11
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетяхСмотреть фотографии
08:09
Жителей шести районов Волгоградской области временно прикрепили к налоговой в ВолжскомСмотреть фотографии
19:39
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонтаСмотреть фотографии
19:24
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»Смотреть фотографии
18:00
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 