«Когда будет – не знаем»: жители Волгоградской области сбились с ног в поисках «Спутника Лайта»

Здравоохранение 19.11.2021 19:20
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19.11.2021 19:20
Жители Волжского устали ждать, когда в городе появится, наконец, вакцина «Спутник Лайт». «Лайта» нет уже несколько недель, - рассказали ИА «Высота 102» волжане, которые не могут пройти ревакцинацию из-за отсутствия этого препарата. - Ни в прививочных центрах, ни в поликлиниках. При этом в администрации заявили, что город получил четыре тысячи доз. Где эти дозы, никто не знает».
Волжанка Светлана каждый день объезжает прививочные центры, чтобы найти хоть где-нибудь «Спутник Лайт», и обзванивает поликлиники. «Мне нужно срочно проходить ревакцинацию, у меня хроническое заболевание, болеть никак нельзя. И я не одна такая. Но врачей уже трясет от одного только вопроса – когда будет «Спутник Лайт»? Ответить на него они не могут». По словам волжанки, при этом работники городских предприятий рассказывают, что на заводах без проблем можно получить прививку этим препаратом.
В волгоградском облкомздраве, куда информагентство обратилось с запросом, объяснили отсутствие «Спутника Лайта» в Волжском. «Препараты после получения их медучреждением на складе должны пройти обязательную процедуру внесения данных в федеральную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Вакцины будут допущены к применению в прививочных пунктах в ближайшие день-два», - заверили в ведомстве.
Ранее в администрации Волгоградской области заявляли, что на этой неделе регион получил очередную партию вакцин. Так, по медучреждениям региона были распределены очередные партии препаратов «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» в количестве 28200 и 9540 комплектов, 41400 доз соответственно. Однако, как выяснили журналисты ИА «Высота 102», накануне даже в Волгограде «Спутника Лайта» не оказалось в наличии в некоторых прививочных центрах – в частности, в ТРЦ «Акварель» и в музее «Россия- моя история».
На фото: такое объявление встречает желающих привиться в ТРЦ "Волгамолл".
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