Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 16.11.2021 15:12
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16.11.2021 15:12
Глава Старополтавского района подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ в отношении главы района возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проводит СУ СК РФ по Волгоградской области.
Главой Старополтавского района, как указано на официальном сайте этого муниципального образования, является Александр Мелкумов.
В ходе проверки установлено, что глава Старополтавского района с осени 2019 года по декабрь 2020 года давал устные указания главам сельских поселений по заключению с конкретными фирмами ряда гражданско-правовых договоров без проведения конкурсных процедур. В результате было освоено более 34 миллионов рублей, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов "Жилье и городская среда", "Культура", а также региональной программы "Развитие образования в Волгоградской области".
Таким образом, как считают в надзорном ведомстве, преимущественное положение отдельных коммерсантов повлекло невозможность участия других субъектов предпринимательской деятельности в конкурентной борьбе за право освоения бюджетных средств. Расследование этого уголовного дела прокуратура взяла на контроль.
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