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Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга Раст

Полезно знать 16.11.2021 10:30 Реклама
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16.11.2021 10:30 Реклама


Автоконцерн Volkswagen выпустил на рынок специальную комплектацию Tiguan Urban Sport, базой для которой стала версия Status. 
Экстерьер комплектации Volkswagen Tiguan Urban Sport – динамично-спортивный, с мощной радиаторной решеткой и массивными бамперами с хромированной отделкой, черными рейлингами и увеличенным задним спойлером, а также с 18-дюймовыми легкосплавными дисками Sebring[1] и черной окантовкой дверных стекол. Название Urban Sport будет проецироваться из передних дверей на покрытие вокруг авто. 
В салоне автомобиля предлагается атмосферная подсветка на 30 цветовых оттенков, регулируемые ортопедические сиденья с комбинированной контрастной обивкой из текстиля и эко-кожи. Эко-кожаная отделка дверных панелей, как и напольные коврики, имеют красную окантовку, педали комплектуются металлическими накладками. 
Рулевое управление версии Urban Sport получило переменное передаточное отношение в духе спортивного характера авто. 

Системы управления и активной безопасности Tiguan Urban Sport идентичны электронному наполнению базовой версии Status[2]. В новой модификации покупателям предлагается:
• круиз-контроль с ограничителем скорости и опцией выбора режимов движения;
• ассистент движения на спуске (4Motion[3]);
• парктроник с опцией Brake Assist[4];
• автокоррекция фар и автоматическая регулировка ближнего света фар Coming Home[5]/Leaving Home[6];
• камера заднего вида с автоматическим омывателем;
• датчик дождя;
• электромеханический стояночный тормоз с AutoHold[7];
• зеркала заднего вида с электронастройками и подогревом;
• приборная панель Premium[8] с цветным дисплеем;
• сенсорный 3-зонный климат-контроль Air Care Climatronic[9] с фильтрацией аллергенов;
• медиасистема Discover Media[10] с 8-дюймовым цветным дисплеем, интерфейсом App-Connect[11] и встроенной навигацией;
• беспроводная поддержка Bluetooth[12] для мобильного телефона. 

Автомобили Volkswagen являются бестселлерами бренда в России и пользуются неизменной популярностью в своем техническом и ценовом классе. С момента начала выпуска на заводе в Калуге, на российский рынок было поставлено более 250 тысяч компактных кроссоверов. 
Уточняйте подробности о модели и наличии в официальном дилерском центре Volkswagen «Волга-Раст» в Волгограде. Ул. Землячки, 82Г.  Тел.:+78442 781 111
Перевод:
[1] Sebring – (англ.) легкосплавные диски, транслитерация Себринг.
[2] Status – (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Статус.
[3] 4Motion – (англ.)  ассистент движения на спуске, транслитерация 4Мошн.
[4] Brake Assist – (англ.)  система помощи при экстренном торможении автомобиля, транслитерация Брейк Ассист.
[5] Coming Home – (англ.)  функция, которая в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому, транслитерация Коминг Хоме.
[6] Leaving Home – (англ.)  функция, которая включает ближний свет фар после снятия защиты, чтобы водитель мог комфортно дойти до автомобиля от дверей дома, транслитерация Ливинг Хоме.
[7] AutoHold  – (англ.) функция, которая обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация Авто Холд.
[8] Premium – (англ.) тип приборной панели, транслитерация Премиум.
[9] Air Care Climatronic – (англ.) сенсорный климат-контроль, транслитерация Эйр Кэйр Климатроник.
[10] Discover Media – (англ.) медиасистема, транслитерация Дисковер Медиа.
[11] App-Connect  - (англ.) функция, которая позволит подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп-Коннект.
[12] Bluetooth -– (англ.) беспроводная технология, которая позволяет создавать беспроводные защищенные локальные сети, что делает данную технологию идеальной для соединений малого радиуса действия между такими устройствами, транслитерация Блютуз.

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