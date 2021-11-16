Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга Раст

Автоконцерн Volkswagen выпустил на рынок специальную комплектацию Tiguan Urban Sport, базой для которой стала версия Status.

В салоне автомобиля предлагается атмосферная подсветка на 30 цветовых оттенков, регулируемые ортопедические сиденья с комбинированной контрастной обивкой из текстиля и эко-кожи. Эко-кожаная отделка дверных панелей, как и напольные коврики, имеют красную окантовку, педали комплектуются металлическими накладками.

Рулевое управление версии Urban Sport получило переменное передаточное отношение в духе спортивного характера авто.

• круиз-контроль с ограничителем скорости и опцией выбора режимов движения;

• ассистент движения на спуске (4Motion[3]);

• парктроник с опцией Brake Assist[4];

• автокоррекция фар и автоматическая регулировка ближнего света фар Coming Home[5]/Leaving Home[6];

• камера заднего вида с автоматическим омывателем;

• датчик дождя;

• электромеханический стояночный тормоз с AutoHold[7];

• зеркала заднего вида с электронастройками и подогревом;

• приборная панель Premium[8] с цветным дисплеем;

• сенсорный 3-зонный климат-контроль Air Care Climatronic[9] с фильтрацией аллергенов;

• медиасистема Discover Media[10] с 8-дюймовым цветным дисплеем, интерфейсом App-Connect[11] и встроенной навигацией;

• беспроводная поддержка Bluetooth[12] для мобильного телефона.

Автомобили Volkswagen являются бестселлерами бренда в России и пользуются неизменной популярностью в своем техническом и ценовом классе. С момента начала выпуска на заводе в Калуге, на российский рынок было поставлено более 250 тысяч компактных кроссоверов.

Перевод:

[1] Sebring – (англ.) легкосплавные диски, транслитерация Себринг.

[2] Status – (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Статус.

[3] 4Motion – (англ.) ассистент движения на спуске, транслитерация 4Мошн.

[4] Brake Assist – (англ.) система помощи при экстренном торможении автомобиля, транслитерация Брейк Ассист.

[5] Coming Home – (англ.) функция, которая в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому, транслитерация Коминг Хоме.

[6] Leaving Home – (англ.) функция, которая включает ближний свет фар после снятия защиты, чтобы водитель мог комфортно дойти до автомобиля от дверей дома, транслитерация Ливинг Хоме.

[7] AutoHold – (англ.) функция, которая обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация Авто Холд.

[8] Premium – (англ.) тип приборной панели, транслитерация Премиум.

[9] Air Care Climatronic – (англ.) сенсорный климат-контроль, транслитерация Эйр Кэйр Климатроник.

[10] Discover Media – (англ.) медиасистема, транслитерация Дисковер Медиа.

[11] App-Connect - (англ.) функция, которая позволит подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп-Коннект.