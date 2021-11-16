Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра Волгограда





Члены президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Владимира Марченко, который претендует на пост главы Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском реготделении. Секретарь регионального отделения «ЕР» и член Совета Федерации Сергей Горняков пояснил, что решение президиума будет направлено во фракцию «Единой России» в городскую думу. Участие в заседании президиума принял и бывший мэр Волгограда, а ныне – депутат Госдумы Виталий Лихачев.

Напомним, в конкурсе на пост главы Волгограда продолжили борьбу три человека - врип мэра Владимир Марченко, глава Тракторозаводского района Волгограда Игорь Романов и студентка Анна Манчуковская. Имя нового главы Волгограда станет известно уже на этой неделе.