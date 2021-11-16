Политика

Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра Волгограда

Политика 16.11.2021 09:12
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16.11.2021 09:12


Члены президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Владимира Марченко, который претендует на пост главы Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском реготделении. Секретарь регионального отделения «ЕР» и член Совета Федерации  Сергей Горняков пояснил, что решение президиума будет направлено во фракцию «Единой России» в городскую думу. Участие в заседании президиума принял и бывший мэр Волгограда, а ныне – депутат Госдумы Виталий Лихачев.
Напомним, в конкурсе на пост главы Волгограда продолжили борьбу  три человека -  врип мэра Владимир Марченко, глава Тракторозаводского района Волгограда Игорь Романов и студентка Анна Манчуковская. Имя нового главы Волгограда станет известно уже на этой неделе. 

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