Расследования

"Перепутал рак с инсультом": больница в Волжском заплатит полмиллиона за смерть пациента

Расследования 13.11.2021 19:38
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13.11.2021 19:38


Городская клиническая больница №3 Волжского выплатит дочери умершего мужчины полмиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях Волгоградский областной суд оставил в силе вынесенное ранее решение Волжского городского суда, частично удовлетворив иск волжанки.
Трагические события произошли в мае 2019 года, когда скорая помощь привезла в приемное отделение мужчину, который жаловался на боли в животе и тошноту. Врач-хирург М. не провел необходимых исследований, в частности, не сделал УЗИ, рентген, не взял анализ крови и посчитал, что у мужчины инсульт, хотя больной терял сознание от прощупывания живота и у него начинались судороги. Врач направил пациента в городскую больницу №1 им. Фишера с неверным диагнозом. Между тем, состояние мужчины ухудшалось и он умер. Выяснилось, что у волжанина  был рак печени, который развился в сепсис и кровотечение.
Врач-хирург больницы №3 стал фигурантом уголовного дела, в ходе расследования которого было доказано, что смерть пациента явилась  следствием ошибки, допущенной при постановке диагноза. Данное обстоятельство  и неоказание первой медицинской помощи привели к смерти мужчины. Однако уголовное дело было прекращено в этом году в связи с истечением срока давности. Но дочь умершего пациента, которая не могла смириться с потерей отца, обратилась с гражданским иском в городской суд Волжского с требованием возмещения морального вреда.
Волжский городской суд вынес решение, согласно которому ГБУЗ «Городская больница №3» должна будет выплатить дочери умершего пациента 500 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.


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