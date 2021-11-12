Пьяного водителя без прав задержали в Волгограде за взятку











Полиция в Дзержинском районе Волгограда задержала пьяного водителя без водительского удостоверения, попытавшегося откупиться от инспектора ДПС. За нетрезвое вождение нарушителю назначили 10 суток административного ареста, за взятку в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 291.2. УК РФ (мелкое взяточничество).

Инспекторы ДПС минувшей ночью для проверки документов остановили ГАЗ-3110. За рулём автомобиля находился 39-летний житель Быковского района. У мужчины не оказалось при себе водительского удостоверения и документов на машину, от него пахло алкоголем, а речь была развязной. После этого полицейские пригласили нарушителя для составления протоколов в патрульный автомобиль, где он попытался откупиться от сотрудников правоохранительных органов. Лейтенант полиции сразу сообщил о предложенной взятке своему руководителю. Теперь любителю пьяной езды грозит до одного года лишения свободы.