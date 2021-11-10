Волгоградца незаконно оштрафовали из-за махинаций директора природного парка

Расследования 10.11.2021 17:35
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10.11.2021 17:35
Жителя Волгоградской области незаконно оштрафовали из-за поддельного акта рейда по Волго-Ахтубинской пойме, фальсифицированного директором природного парка Наталией Лопанцевой. Факт преступления был установлен Среднеахтубинский районным судом, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.
Липовый акт и административный протокол Лопанцева составила еще в октябре 2019 года. Спустя девять месяцев, в августе прошлого года, старший следователь Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Факты фальсификации доказательств директором природного парка были выявлены по результатам совместных проверок природоохранной прокуратуры, УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области. Исходя из материалов проверки, подделывая доказательства по административному делу, Лопанцева преследовала цели завышения личных служебных показателей, а также оказывала услугу свои знакомым, с которыми незаконно оштрафованный повздорил во время отдыха на природе.
Проверкой установлено, что именно фотографии, сделанные знакомыми Лопанцевой и направленные ей посредством мессенджера с целью личной мести, легли в основу сфальсифицированных доказательств. Как стало известно «Высоте 102», были сфотографированы остановившиеся на стоянку автомобили, однако понять, стоят ли эти машины на территории природного парка или вне его, по фото было невозможно.
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