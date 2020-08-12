



Возбуждено уголовное дело в отношении директора ГБУ ВО "ПП"Волго-Ахтубинская пойма" Натальи Лопанцевой. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, дело возбуждено Среднеахтубинским межрайонным СО СУ СК РФ по Волгоградской области по ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 месяцев ареста.

Факты фальсификации доказательств директором природного парка были выявлены по результатам совместных проверочных мероприятий природоохранной прокуратуры, УФСБ и ГУМВД по Волгоградской области.

В ходе проверки установлено, что Лопанцева Н.Б. сфальсифицировала доказательства по двум делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.39 КоАП РФ, возбужденных по факту нарушения режима природного парка в отношении двоих отдыхающих на территории парка со своими семьями граждан.

Исходя из материалов проверки, фальсифицируя доказательства по данным делам, директор преследовала цели завышения личных служебных показателей, а также оказывала услугу свои знакомым, с которыми незаконно привлеченные к ответственности повздорили во время отдыха, пояснили в ведомстве.

Установлено, что именно фотографии, сделанные знакомыми Лопанцевой и направленные ей посредством мессенджера с целью личной мести, легли в основу сфальсифицированных доказательств.

Как стало известно "Высоте 102", были сфотографированы остановившиеся на стоянку автомобили, однако понять, стоят ли эти машины на территории природного парка или вне его, по фото было невозможно. Директор парка свою вину не признает.

В настоящее время права незаконно привлеченных к ответственности граждан частично восстановлены. Среднеахтубинский районный суд отменил незаконные постановления директора парка.



