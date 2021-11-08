Происшествия

В Волгоградстате зафиксировали подорожание продуктов в регионе на 8%

Происшествия 08.11.2021 16:41
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08.11.2021 16:41


В Волгоградской области за одиннадцать  месяцев цены на товары и услуги выросли на 6,08%. Такая динамика, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, зафиксирована по сравнению с декабрем 2020 года. Больше всего изменился индекс цен на продукты питания (108,05%). Значение индекса цен на непродовольственные товары в регионе составило 106,07%. Услуги, как считают в ведомстве, в регионе подорожали всего на 2,67%.
Согласны ли вы с такими расчетами статистического ведомства? На сколько в реальности, на ваш взгляд,  выросли цены на продукты, непродовольственные товары и услуги в регионе? Читатели ИА «Высота 102» могут поделиться своим мнением и собственными примерами на форуме информагентства. 

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