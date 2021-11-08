В Волгоградстате зафиксировали подорожание продуктов в регионе на 8%





В Волгоградской области за одиннадцать месяцев цены на товары и услуги выросли на 6,08%. Такая динамика, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, зафиксирована по сравнению с декабрем 2020 года. Больше всего изменился индекс цен на продукты питания (108,05%). Значение индекса цен на непродовольственные товары в регионе составило 106,07%. Услуги, как считают в ведомстве, в регионе подорожали всего на 2,67%.

Согласны ли вы с такими расчетами статистического ведомства? На сколько в реальности, на ваш взгляд, выросли цены на продукты, непродовольственные товары и услуги в регионе? Читатели ИА «Высота 102» могут поделиться своим мнением и собственными примерами на форуме информагентства.



