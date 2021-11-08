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По Волгограду проехал «Патруль заботы»

Полезно знать 08.11.2021 16:49 Реклама
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08.11.2021 16:49 Реклама

Официальный дилер ŠKODA компания  «Волга-Раст-Октава» и сотрудники ГИБДД поздравили автолюбителей с праздником и пожелали водителям здоровья.
Накануне Дня автомобилиста по Волгограду проехал «Патруль Заботы» от ŠKODA. Акция стала доброй традицией и проходит в городе уже второй год подряд, получая положительные отзывы от участников мероприятия. 
Главных героев праздника, профессиональных водителей и  автолюбителей  на улицах города поджидал сюрприз. На самом оживленном перекрестке города Волгограда – «Современнике» -  автомобилистов останавливали инспекторы ГИБДД, но не для проверки, а для того, чтобы вручить  подарки и пожелать здоровья. Организаторами акции выступил официальный дилер ŠKODA компания  «Волга-Раст-Октава» при участии отдела ГИБДД г. Волгограда.



В рамках акции организаторы мероприятия поздравляли водителей с праздником, желали им здоровья и напоминали о мерах защиты от вирусной инфекции. В подарок автомобилисты получали актуальные в период пандемии наборы защиты - маски, перчатки и антисептики, а также оригинальные сувениры от ŠKODA. Не остались без внимания и маленькие участники движения: в подарок они получили увлекательный и познавательный журнал «Уроки безопасности ŠKODA Кроха».

Задачей ДЦ «Волга-Раст-Октава» было в это непростое время внести нотку позитива и напомнить водителям о том, что «наше здоровье – в наших руках». Несмотря на изменяющийся мир вокруг, для марки ŠKODA на первом месте неизменно остается забота о безопасности и комфорте каждой семьи.
Акция прошла на большом позитиве, встревоженное выражение лиц водителей сменяли широкие улыбки. Никто не остался без внимания! Сотни участников мероприятия смогли открыть для себя и прикоснуться к удивительному миру ŠKODA.
Чтобы по достоинству оценить все преимущества автомобилей ŠKODA,  ДЦ «Волга-Раст-Октава» приглашает пройти тест-драйв. Записаться на тест-драйв можно по тел.:(8442)55-23-55 или на сайте.

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