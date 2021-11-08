По Волгограду проехал «Патруль заботы»

Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» и сотрудники ГИБДД поздравили автолюбителей с праздником и пожелали водителям здоровья.

«Патруль Заботы» от ŠKODA. Акция стала доброй традицией и проходит в городе уже второй год подряд, получая положительные отзывы от участников мероприятия. Накануне Дня автомобилиста по Волгограду проехал. Акция стала доброй традицией и проходит в городе уже второй год подряд, получая положительные отзывы от участников мероприятия.

Главных героев праздника, профессиональных водителей и автолюбителей на улицах города поджидал сюрприз. На самом оживленном перекрестке города Волгограда – «Современнике» - автомобилистов останавливали инспекторы ГИБДД, но не для проверки, а для того, чтобы вручить подарки и пожелать здоровья. Организаторами акции выступил официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» при участии отдела ГИБДД г. Волгограда.













В рамках акции организаторы мероприятия поздравляли водителей с праздником, желали им здоровья и напоминали о мерах защиты от вирусной инфекции. В подарок автомобилисты получали актуальные в период пандемии наборы защиты - маски, перчатки и антисептики, а также оригинальные сувениры от ŠKODA. Не остались без внимания и маленькие участники движения: в подарок они получили увлекательный и познавательный журнал «Уроки безопасности ŠKODA Кроха».





Задачей ДЦ «Волга-Раст-Октава» было в это непростое время внести нотку позитива и напомнить водителям о том, что «наше здоровье – в наших руках». Несмотря на изменяющийся мир вокруг, для марки ŠKODA на первом месте неизменно остается забота о безопасности и комфорте каждой семьи.

Акция прошла на большом позитиве, встревоженное выражение лиц водителей сменяли широкие улыбки. Никто не остался без внимания! Сотни участников мероприятия смогли открыть для себя и прикоснуться к удивительному миру ŠKODA.