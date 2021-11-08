Расследования 08.11.2021 14:22
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08.11.2021 14:22
Трое жителей Волгоградской области осуждены за серийное вымогательство, которое сопровождалось похищением людей с применением насилия, в том числе и сексуального. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, двое фигурантов этого уголовного дела получили 14 и 19 лет колонии строгого режима. Еще одного вымогателя приговорили к 5 годам колонии общего режима.
Подсудимые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия), ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), ч.2,3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. «б,г» ч.2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Один из сообщников также привлечен к уголовной ответственности за половую связь с несовершеннолетней (ч.1 ст.134 УК РФ), а действия еще одного фигуранта квалифицированы по статье "мошенничество" (ч.1 ст.159 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что злоумышленники зарабатывали на жизнь вымогательством. Используя мнимые предлоги, в апреле и октябре прошлого года они заставляли жителей региона передавать им денежные средства в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а также оформлять в различных кредитных учреждениях банковские карты и передавать им в пользование. Свои требования вымогатели сопровождали применением физической силы. Некоторых несговорчивых граждан они в багажных отделениях своих автомобилей вывозили в лесополосы, и удерживали в различных жилых и нежилых помещениях, где оказывали психологическое воздействие, угрожали убийством, а также всячески издевались. Нередко свои зверства приятели записывали на камеру мобильного телефона.
Ранее сообщалось, что одному молодому человеку удалось убежать от злоумышленников и обратиться в полицию.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело рассматривалось в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области.
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