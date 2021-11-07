



Виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия признан бывший военнослужащий по контракту Казбек Царукаев, который применил электрошокер к подчиненному в войсковой части. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Волгоградского гарнизонного военного суда, Царукаев осужден по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РК к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

По материалам дела, подсудимый, являясь начальником по воинскому званию и должности, в нарушении Устава внутренней службы ВС РФ и Дисциплинарного устава ВС РФ в присутствии других военнослужащих нанес подчиненному три удара фонарем – электрошокером, причинив ему физическую боль и нравственные страдания, а также побои. Свою вину он полностью признал и принес извинения.

Представитель гособвинения просил исключить из квалификации деяния Царукаева совершение вышеописанных действий с применением специальных средств. По мнению прокурора, фонарь – электрошокер не может быть отнесен к специальным средствам либо оружию. Сторона защиты также настаивала на этом. Данный пункт был исключен из обвинения.

Суд посчитал возможным назначить военнослужащему более мягкий вид наказания в виде штрафа. Во внимание было принято активное способствование расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. Также суд учел положительные характеристики со стороны командования и то, что ранее военнослужащий ни в чем предосудительном замечен не был.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



