Здравоохранение

Больницы Волгоградской области получили 24 новых машин скорой помощи

Здравоохранение 06.11.2021 11:35
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06.11.2021 11:35


Сегодня лечебные учреждения Волгоградской области пополнились 24 новыми машинами скорой помощи. Как сообщили в облкомздраве, 19 спецмашин класса «B» на базе автомобилей «ГАЗ» направлены в районы Волгоградской области, еще пять «скорых» получили Камышин и Михайловка. Новые автомобили оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе для обеспечения комфортной транспортировки пациента в холодное время года. Часть автомобилей полноприводные, что позволяет обслуживать отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

Церемония вручение автомобилей медикам региона прошла на территории городской больницы скорой медицинской помощи № 25. Новую технику проинспектировал первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. По его словам, регион несмотря на пандемию продолжает работу по модернизации системы здравоохранения. Парк машин скорой помощи обновляется по поручению главы государства правительством РФ.

В период с 2016 по 2021 годы с привлечением средств федерального и областного бюджетов, а также механизмов государственно-частного партнерства в Волгоградскую область поступили 286 машин скорой помощи. Автопарк за это время обновлен на 100%. Сейчас в регионе приступили к плановой замене техники, поступившей в 2016 году и выработавшей 5-летний срок службы. 
Фото с сайта администрации Волгоградской области

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