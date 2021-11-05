Волгоградское МБУ заподозрили в грязной истории с отходами











Природоохранные ведомства проверяют МБУ «Северное» на предмет систематического загрязнения отходами территории в Дзержинском районе Волгограда. Сообщение о многочисленных фактах сбрасывания отходов на почву в месте, где этого делать нельзя, поступило в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор от жителя Волгограда.





Гражданин сообщил, что МБУ «Северное» на регулярной основе осуществляется сброс отходов 3,4 и 5 классов опасности с автомобилей на почву в непредназначенном для этого месте – в районе улицы Землячки. По его словам, это происходит практически ежедневно. Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям проводят проверку указанных в обращении фактов. Известно, что природоохранные ведомства, которые прибыли на указанное гражданином место, увидели, как производится сброс отходов.





В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям уточнили, что лабораторией ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО отбираются пробы размещенных отходов с последующим расчетом ущерба, причиненного почвам как объекту окружающей среды.



