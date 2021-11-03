Происшествия 03.11.2021 11:49
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03.11.2021 11:49
Двое взрослых и двое детей 4 и 12 лет пострадали в результате столкновения двух машин в Новониколаевском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 10 км автодороги «Новониколаевский - Мирный». Установлено, что 54-летний водитель хэтчбэка Dodge Caliber при выезде на главную дорогу со стороны поселка Комсомольский не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада – 217230». В результате ДТП пострадал 35-летний водитель отечественного авто, его 29-летняя пассажирка и двое детей. Всех госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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