Одинокий «прыгун» в Волжском измял ногами чужую иномарку (ВИДЕО)

Происшествия 02.11.2021 14:17
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02.11.2021 14:17
Полиция в Волжском разыскивает злоумышленника, который испортил ногами чужую иномарку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина утроил настоящую атаку на припаркованный на улице Пушкина белый Kia Rio. О порче имущества в полицию заявила владелица авто. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Известно, что мужчина ногами повредил практически весь кузов машины: двери, зеркала, прыгал по крыше. Ущерб составил более 255 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждения имущества».
Приметы разыскиваемого: возраст около 30-35 лет, плотного телосложения, волосы темные короткие. Был одет в серую футболку с надписью на груди, темные спортивные штаны.
Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Волжскому по телефону: (88443) 41-56-56, дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Волжскому (88443) 51-55-50 или 02.
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