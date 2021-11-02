Одинокий «прыгун» в Волжском измял ногами чужую иномарку (ВИДЕО)











Полиция в Волжском разыскивает злоумышленника, который испортил ногами чужую иномарку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина утроил настоящую атаку на припаркованный на улице Пушкина белый Kia Rio. О порче имущества в полицию заявила владелица авто. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Известно, что мужчина ногами повредил практически весь кузов машины: двери, зеркала, прыгал по крыше. Ущерб составил более 255 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждения имущества».

Приметы разыскиваемого: возраст около 30-35 лет, плотного телосложения, волосы темные короткие. Был одет в серую футболку с надписью на груди, темные спортивные штаны.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Волжскому по телефону: (88443) 41-56-56, дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Волжскому (88443) 51-55-50 или 02.



