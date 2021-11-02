Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в Волгограде





Два человека пострадали в результате двойного ДТП в Волгограде, которое спровоцировал 38-летний водитель брендированного службой такси Volkswagen Polo. В больницу доставлены 28-летняя пассажирка такси и 15-летняя девушка из Lada Vesta, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По предварительным данным, около 20.40 Volkswagen ехал по проспекту им. Жукова в сторону улицы Каспийской, и на пересечении с улицей Иртышской водитель стал поворачивать налево. Он не пропустил ехавший навстречу автомобиль ИЖ, 47-летний водитель которого начал уходить от столкновения. В результате отечественная машина врезалась в Lada Vesta, которая от удара въехала в такси.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.