Происшествия

Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в Волгограде

Происшествия 02.11.2021 10:22
0
02.11.2021 10:22


Два человека пострадали в результате двойного ДТП в Волгограде, которое спровоцировал 38-летний водитель брендированного службой такси Volkswagen Polo. В больницу доставлены 28-летняя пассажирка такси и 15-летняя девушка из Lada Vesta, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 20.40 Volkswagen ехал по проспекту им. Жукова в сторону улицы Каспийской, и на пересечении с улицей Иртышской водитель стал поворачивать налево. Он не пропустил ехавший навстречу автомобиль ИЖ, 47-летний водитель которого начал уходить от столкновения. В результате отечественная машина врезалась в Lada Vesta, которая от удара въехала в такси.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
02.11.2021 12:05
Происшествия 02.11.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 10:40
Происшествия 02.11.2021 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2021 10:34
Происшествия 01.11.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2021 10:11
Происшествия 01.11.2021 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 12:36
Происшествия 31.10.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 10:03
Происшествия 31.10.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 09:39
Происшествия 31.10.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2021 10:57
Происшествия 30.10.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 18:35
Происшествия 29.10.2021 18:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 14:58
Происшествия 29.10.2021 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 14:26
Происшествия 29.10.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 13:30
Происшествия 29.10.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 12:40
Происшествия 29.10.2021 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 12:16
Происшествия 29.10.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 09:35
Происшествия 29.10.2021 09:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болотеСмотреть фотографии
12:16
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранниковСмотреть фотографии
10:53
В волгоградских электричках ловили безмасочниковСмотреть фотографии
10:40
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
Профессионалам тут место: «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие местаСмотреть фотографии
09:27
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в МосквеСмотреть фотографии
09:14
Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской психбольнице построят новый корпус за 476 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:20
Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителейСмотреть фотографии
18:46
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверыСмотреть фотографии
18:05
Волгоградская область получит 95 миллионов на бесплатные лекарства для ковидниковСмотреть фотографии
17:15
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских правСмотреть фотографии
16:36
Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVIDСмотреть фотографии
15:04
МТС подготовила для волгоградских школьников более 200 творческих онлайн мастер-классовСмотреть фотографии
14:57
Центробанк посчитал деньги на счетах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:04
Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пытокСмотреть фотографии
13:42
Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
СК расследует смерть троих рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:18
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в ИнтернетеСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области обратился к населениюСмотреть фотографии
12:01
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизниСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные делаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 