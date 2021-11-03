Экология

Мир спасут красота и деревья: волгоградцы зовут соседей на «зелёный десант»

Экология 03.11.2021 08:36
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03.11.2021 08:36


Жители улицы Таращанцев в Краснооктябрьском районе предлагают провести «зеленую» ревизию в городе и высадить на место выкорчеванных деревьев новые саженцы. Как сообщили горожане ИА «Высота 102», за последние годы только на их улице были спилены десятки деревьев с почтенным возрастом. Но новых на их месте они так и не увидели. «Теперь у нас голые территории, которые простираются вдоль дороги, - рассказывают они. – И если так пойдет и дальше, то очень скоро будет вообще нечем дышать. Ни нам, ни детям с внуками».

Самое грустное в этой ситуации, по словам  краснооктябрьцев, что старых деревьев еще очень много, и они скоро тоже прикажут долго жить. Причем похожая ситуация не только на улице Таращанцев, но и на многих других.





Сами же граждане в настоящее время предпринимают усилия, чтобы окружающая среда радовала глаза. Так, жители дома №31 разбили перед фасадом цветочный палисадник и высадили свыше десятка деревцев. Они убеждены, что мир спасут красота и деревья, как бы банально это не звучало. 

Напомним, в минувшую субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил врип мэра Волгограда Владимиру Марченко задачу разработать комплексную программу озеленения. Она должна учитывать климатические особенности региона и уровень приживаемости тех или иных пород деревьев.

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